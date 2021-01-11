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В состав российской «звериной дивизии» вернут подлодку «Тигр»

11.01.2021 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Тигр» проекта 971 (шифр «Щука-Б») после завершения ремонта и восстановления технической готовности вернется в боевой состав Северного флота в 2022 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь источник в оборонно-промышленном комплексе.


Подлодка проекта 971. Иллюстративное фото: wikipedia.org

«Ремонтные работы по техническому состоянию АПЛ „Тигр“ планируется завершить в 2022 году, после этого лодка вернется в боевой состав флота», — уточнил собеседник агентства.

АПЛ «Тигр» прибыла на судоремонтный завод «Нерпа» (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в 2019 году. По имеющимся данным, ее модернизация по примеру ряда других субмарин проекта 971 пока не предусмотрена.

В Центре судоремонта «Звездочка» не стали комментировать ТАСС информацию о сроках окончания ремонта.

Всего на «Звездочке» и ее предприятиях сейчас проходят ремонт и модернизацию пять АПЛ проекта 971, в том числе две из состава Тихоокеанского флота.

Сейчас в боевом составе 24-й («звериной» по названиям субмарин) дивизии подводных сил Северного флота находятся АПЛ проекта 971 «Пантера», «Вепрь» и «Гепард». Ранее сообщалось, что АПЛ «Леопард» вернется в строй в 2021 году, «Волк» — в 2023-м. Таким образом, в 2023 году «звери» соберутся почти в полном составе.

 
 
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Субмарина находилась на ремонте с 2019 года.
 
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