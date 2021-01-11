В Лоевском районе автомобиль «Гипермолла» вылетел с дороги в канал

Источник материала: Tut.by

В Лоевском районе водитель службы доставки «Гипермолл» угодил вместе с автомобилем в мелиоративный канал, сообщили в УВД.





ДТП произошло днем 8 января на трассе Холмеч — Брагин. Автомобиль вынесло на левую обочину, после чего он оказался в мелиоративном канале.

Водитель получил травмы, его на скорой доставили в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы.