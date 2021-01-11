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В Лоевском районе автомобиль «Гипермолла» вылетел с дороги в канал
Источник материала: Tut.by
В Лоевском районе водитель службы доставки «Гипермолл» угодил вместе с автомобилем в мелиоративный канал,
ДТП произошло днем 8 января на трассе Холмеч — Брагин. Автомобиль вынесло на левую обочину, после чего он оказался в мелиоративном канале.
Водитель получил травмы, его на скорой доставили в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы.
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Водитель получил травмы, его на скорой доставили в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы.
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