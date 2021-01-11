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В Лоевском районе автомобиль «Гипермолла» вылетел с дороги в канал

11.01.2021 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лоевском районе водитель службы доставки «Гипермолл» угодил вместе с автомобилем в мелиоративный канал, сообщили в УВД.


ДТП произошло днем 8 января на трассе Холмеч — Брагин. Автомобиль вынесло на левую обочину, после чего он оказался в мелиоративном канале.

Водитель получил травмы, его на скорой доставили в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы.

 
 
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Водитель получил травмы, его на скорой доставили в нейрохирургическое отделение Гомельской областной больницы.
 
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