В США беспокоятся за сохранность информации сотрудников Белого дома. Хакеры тут ни при чем

Источник материала: Tut.by

Атака сторонников Дональда Трампа на здание Капитолия не только поставила под угрозу американский избирательный процесс, но и обнажила незащищенность IT-систем властей США. Оказывается, многие компьютеры сотрудников Белого дома не защищены, пишет defenseone.com.



Фото: Reuters

Обычно вопросы информационной безопасности касаются кибератак из-за границы, однако информацию можно похитить и просто украв само устройство. Так, после атаки сторонников Трампа по крайней мере один член Конгресса США заявил о пропаже ноутбука из офиса. Позже в соцсетях появилась как минимум одна фотография компьютера, стоящего в офисе спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси — устройство не было заблокировано. Поэтому ворвавшиеся в Капитолий могли спокойно получить доступ к электронной переписке членов Конгресса, отмечает издание.

Директор по кибербезопасности и национальной безопасности Lincoln Network Дэн Липс заявил, что происходящее «вызывает тревогу на многих уровнях». Правда, по его словам, вероятность того, что злоумышленники могли завладеть по-настоящему важными сведениями, мала. Липс ожидает, что охранные структуры Белого дома проведут анализ произошедшего, включая оценку пользования техникой.

Самое простое, что можно было бы сделать, сказал Джамиль Джаффер, основатель и исполнительный директор Института национальной безопасности Университета Джорджа Мейсона, это предпринять элементарные меры безопасности — блокировку компьютеров. Например, достаточно ввести двухминутную блокировку компьютеров на случай срочной эвакуации сотрудников.

Но, исходя из увиденного, вполне можно предположить, что ситуация, когда сотрудников Белого дома нет на рабочем месте, а их компьютеры никак не защищены, возможна.