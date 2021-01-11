Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 взорвался на зарядке

Источник материала: Tut.by

Пользователь известного форума Reddit опубликовал фото сгоревшего фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. По его словам, все дело в зарядке. Об инциденте также рассказывает ресурс Gizmochina .





Владелец устройства Михель Коста (Michele Costa) рассказал, что устройство начало воспламеняться во время зарядки. При этом для восполнения энергии использовались оригинальные, не поддельные аксессуары от самой Xiaomi.





Небольшой взрыв, по словам Михеля, произошел внезапно, когда девайс лежал на столе. Парень скинул его на пол и попытался потушить, в процессе наступив на него. На изображениях трекер выглядит настолько поврежденным из-за этого.

Коста утверждает, что купил браслет на Amazon — комментариев представителей сервиса или самой Xiaomi пока не поступало.

Ниже — цены популярных у нас фитнес-браслетов: