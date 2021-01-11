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Лукашенко считает давление на IIHF несправедливым и обещает Фазелю провести в Минске лучший чемпионат в истории
Источник материала: Навiны
В ходе сегодняшней
Он подчеркнул, что в Беларуси «протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов».
По словам Лукашенко, это главная причина недовольства отдельных западных политиков Беларусью.
«Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и людей, но меня для этого и избрали. Я обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства. Может быть, мои действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Он подчеркнул, что у страны есть все для того, чтобы провести мировое первенство в любое время.
«Отвечая на главный вопрос, как я воспринимаю все телодвижения вокруг проведения чемпионата мира в Беларуси, скажу откровенно: очень спокойно. Сумеет Международная федерация хоккея устоять против несправедливого давления — значит, мы проведем чемпионат мира. Если Латвия откажется — мы проведем чемпионат мира в Беларуси, и это будет лучший чемпионат мира в истории… Если Международная федерация хоккея не справится с давлением отдельных политических кругов отдельных стран — значит, не будет чемпионата мира в Беларуси. Все зависит сейчас от вас», — отметил он.
Чемпионат должен пройти в мае-июне в Минске и Риге. С призывом отменить матчи в белорусской столице в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов выступил 17 сентября Европейский парламент. Сейчас эта
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Лукашенко считает давление на IIHF несправедливым и обещает Фазелю провести в Минске лучший чемпионат в истории
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