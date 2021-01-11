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Доллар существенно подорожал на белорусской бирже
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По итогам валютных торгов 11 января евро и российский рубль подешевели, а доллар существенно подорожал на белорусской бирже.
В частности, курс доллара подскочил сразу на 0,0132 BYN - до 2,5787 BYN/USD.
Курс евро обвалился на 0,0251 BYN - до 3,1397 BYN/EUR.
Курс российского рубля упал на 0,0208 BYN - до 3,4645 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов 11 января валютная корзина подешевела на 0,29%. Это минимум за 19 дней.
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В частности, курс доллара подскочил сразу на 0,0132 BYN - до 2,5787 BYN/USD.
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