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Сладости к чаю могут подорожать / vkusnyblog.ru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусов ждет несладкая жизнь: подорожают печенье и вафли Для сладкого печенья, вафель и некоторой другой продукции будет действовать ставка в 20%.

С 1 января отдельные позиции продовольственных товаров при их ввозе на территорию страны для реализации «облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%», говорится в документе.До Нового года налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, помимо хлеба и хлебобулочных изделий, облагались также мучные кондитерские изделия.Теперь же ставка НДС 10% сохраняется только для хлеба и хлебобулочных изделий. Для сладкого печенья, вафель и некоторой другой продукции будет действовать ставка в 20%.Напомним, что с Нового года в Беларуси дорожает целый ряд товаров и услуг. Из-за введения НДС на лекарственные средства и медизделия могут подорожать препараты в аптеках. Поднимутся в ценах сигареты, услуги ЖКХ, а также штрафы — с 1 января с 27 до 29 рублей выросла базовая величина.