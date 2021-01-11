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Белорусов ждет несладкая жизнь: подорожают печенье и вафли

11.01.2021 14:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусов ждет несладкая жизнь: подорожают печенье и вафли
Сладости к чаю могут подорожать / vkusnyblog.ru
В Беларуси с 1 января увеличен НДС на некоторые кондитерские изделия. Изменения закреплены в Налоговом кодексе, министерство по налогам и сборам разместило на своем сайте поясняющий документ.

С 1 января отдельные позиции продовольственных товаров при их ввозе на территорию страны для реализации «облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%», говорится в документе.

До Нового года налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, помимо хлеба и хлебобулочных изделий, облагались также мучные кондитерские изделия.

Теперь же ставка НДС 10% сохраняется только для хлеба и хлебобулочных изделий. Для сладкого печенья, вафель и некоторой другой продукции будет действовать ставка в 20%.

Напомним, что с Нового года в Беларуси дорожает целый ряд товаров и услуг. Из-за введения НДС на лекарственные средства и медизделия могут подорожать препараты в аптеках. Поднимутся в ценах сигареты, услуги ЖКХ, а также штрафы — с 1 января с 27 до 29 рублей выросла базовая величина.
 
 
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Для сладкого печенья, вафель и некоторой другой продукции будет действовать ставка в 20%.
 
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