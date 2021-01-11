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Правозащитники подвели итоги 2020-го: с начала избирательной кампании в стране были задержаны более 33 000 человек

11.01.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» подытожил завершившийся год, полный разного рода нетипичных событий. Понятно, основной причиной стали президентские выборы, которые состоялись 9 августа. После начались протесты, приведшие к массовым задержаниям. В своем отчете правозащитники отмечают, что нынешняя «политика властей только усугубляет кризис и создает условия для его дальнейшего развития в будущем». Вот ссылка на полную публикацию.

Некоторые цифры:

  • с начала избирательной кампании в мае до конца года были задержаны более 33 000 граждан, большинство из которых были приговорены судами к административным арестам и крупным штрафам;
  • по данным Генпрокуратуры, в послевыборный период уголовные дела были возбуждены в отношении более 900 граждан. ПЦ «Весна» известны имена более 650 фигурантов уголовных дел. 169 подсудимых признаны белорусскими правозащитниками политзаключенными, и их число растет;
  • по данным БАЖ, 19 журналистов в настоящее время содержатся в одиночных камерах в качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам, 477 журналистов задержаны, 97 отбыли административный арест.

 
 
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Лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» подытожил завершившийся год, полный разного рода нетипичных событий. Понятно, основной причиной стали...
 
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