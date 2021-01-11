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Правозащитники подвели итоги 2020-го: с начала избирательной кампании в стране были задержаны более 33 000 человек
Источник материала: Onliner
Лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» подытожил завершившийся год, полный разного рода нетипичных событий. Понятно, основной причиной стали президентские выборы, которые состоялись 9 августа. После начались протесты, приведшие к массовым задержаниям. В своем отчете правозащитники отмечают, что нынешняя «политика властей только усугубляет кризис и создает условия для его дальнейшего развития в будущем». Вот
Некоторые цифры:
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Правозащитники подвели итоги 2020-го: с начала избирательной кампании в стране были задержаны более 33 000 человек
Лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» подытожил завершившийся год, полный разного рода нетипичных событий. Понятно, основной причиной стали...
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