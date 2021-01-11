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Главное в понедельник. МВД назвало число задержанных в выходные, Светлана Тихановская вышла в эфир к блогеру в Instagram
Источник материала: Onliner
Очередная неделя в Беларуси начинается с политических новостей. Сегодня Лукашенко встречается с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем, в МВД назвали число задержанных во время больших выходных, а Светлана Тихановская вышла в эфир к простому фельдшеру. Кроме этого, правозащитники подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту избиения жителя «Новой Боровой». Обо всем этом рассказываем в нашей хронике.
В МВД назвали число задержанных во время протестов в большие выходные
Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова рассказала Onliner о числе задержанных во время протестных акций в большие выходные.
— Обстановка в стране в прошедшие праздничные дни была довольно спокойной и контролируемой. Чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе в местах проведения праздничных гуляний, не зарегистрировано. Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечили максимальное реагирование на все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях, а также приняли необходимые меры по обеспечению общественной безопасности в местах проведения немногочисленных и маломасштабных несанкционированных акций и пикетов, — рассказала Ольга Чемоданова.
В МВД отметили, что накануне праздничных выходных в Telegram-каналах размещались призывы о проведении различного рода протестных акций, в том числе блокировке улиц и проспектов.
— В течение выходных в различных местах Минска собирались разрозненные группы граждан, выстраивались цепочками, устраивали одиночные пикеты. В основном граждане с незарегистрированной символикой совершали краткосрочные «марши» по дворовым территориям, не забывая при этом фотографироваться и выкладывать фото в сети с комментариями об участии в массовых акциях. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в столице было задержано 40 человек (с 7 по 10), — добавила официальный представитель МВД.
Светлана Тихановская вышла в эфир в Instagram к белорусскому блогеру
Светлана Тихановская подключилась к прямому эфиру в Instagram белорусского блогера.
«Я на этого фельдшера скорой помощи была подписана давно. И не переставала смотреть. Видела, как они со своей бригадой деток с Новым годом поздравляли. Совершенно случайно увидела, что он вышел в эфир, и просто захотелось сказать спасибо», — передает слова Тихановской ее пресс-секретарь.
Правозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту избиения жителя «Новой Боровой»
Республиканское общественное объединение «Правовая инициатива» сообщает, что Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций подал
Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», правозащитная организация Human Constanta, Белорусский документационный центр, ПСОО «Звено», правозащитный центр «Правовая помощь населению».
Напомним, о задержаниях в «Новой Боровой» мы писали
(будет дополнено)
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Главное в понедельник. МВД назвало число задержанных в выходные, Светлана Тихановская вышла в эфир к блогеру в Instagram
Очередная неделя в Беларуси начинается с политических новостей. Сегодня Лукашенко встречается с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем, в МВД назвали...
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