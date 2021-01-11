Главное в понедельник. МВД назвало число задержанных в выходные, Светлана Тихановская вышла в эфир к блогеру в Instagram

Источник материала: Onliner

Очередная неделя в Беларуси начинается с политических новостей. Сегодня Лукашенко встречается с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем, в МВД назвали число задержанных во время больших выходных, а Светлана Тихановская вышла в эфир к простому фельдшеру. Кроме этого, правозащитники подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту избиения жителя «Новой Боровой». Обо всем этом рассказываем в нашей хронике.

В МВД назвали число задержанных во время протестов в большие выходные

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова рассказала Onliner о числе задержанных во время протестных акций в большие выходные.

— Обстановка в стране в прошедшие праздничные дни была довольно спокойной и контролируемой. Чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе в местах проведения праздничных гуляний, не зарегистрировано. Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечили максимальное реагирование на все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях, а также приняли необходимые меры по обеспечению общественной безопасности в местах проведения немногочисленных и маломасштабных несанкционированных акций и пикетов, — рассказала Ольга Чемоданова.

В МВД отметили, что накануне праздничных выходных в Telegram-каналах размещались призывы о проведении различного рода протестных акций, в том числе блокировке улиц и проспектов.

— В течение выходных в различных местах Минска собирались разрозненные группы граждан, выстраивались цепочками, устраивали одиночные пикеты. В основном граждане с незарегистрированной символикой совершали краткосрочные «марши» по дворовым территориям, не забывая при этом фотографироваться и выкладывать фото в сети с комментариями об участии в массовых акциях. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в столице было задержано 40 человек (с 7 по 10), — добавила официальный представитель МВД.

Светлана Тихановская вышла в эфир в Instagram к белорусскому блогеру

Светлана Тихановская подключилась к прямому эфиру в Instagram белорусского блогера.

«Я на этого фельдшера скорой помощи была подписана давно. И не переставала смотреть. Видела, как они со своей бригадой деток с Новым годом поздравляли. Совершенно случайно увидела, что он вышел в эфир, и просто захотелось сказать спасибо», — передает слова Тихановской ее пресс-секретарь.

Правозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту избиения жителя «Новой Боровой»

Республиканское общественное объединение «Правовая инициатива» сообщает, что Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций подал заявление в Следственный комитет по Минску с требованием возбудить уголовное дело по факту угрозы оружием и избиения Виктора Мороза.

Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», правозащитная организация Human Constanta, Белорусский документационный центр, ПСОО «Звено», правозащитный центр «Правовая помощь населению».

Напомним, о задержаниях в «Новой Боровой» мы писали здесь .

(будет дополнено)