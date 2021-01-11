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Эксперт о Всебелорусском народном собрании: пока больше вопросов, чем ответов

11.01.2021 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

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Эксперт о Всебелорусском народном собрании: пока больше вопросов, чем ответов

Процедура выдвижения делегатов VI Всебелорусского народного собрания, которое состоится 11 - 12 февраля в Минске, не является прозрачной, и пока непонятно, может ли любой гражданин Республики Беларусь претендовать на выдвижение в качестве делегата, рассуждает политический эксперт Денис Буконкин.

"На сегодняшний день есть только Указ № 492 о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Сам текст Указа сегодня недоступен, что является большим упущением и противоречит духу транспарентности и плюрализма. Возникает вопрос: будут ли репрезентированы все слои общества на данном форуме? Выдвижение делегатов поручено чиновникам, нет какого-то широкого общественного обсуждения либо голосования за выдвижение делегатов. Все это вызывает больше вопросов, чем ответов", – полагает Буконкин.

Что станет с ВНС?

Ранее в ходе посещения Столбцовской центральной районной больницы Александр Лукашенко заявил, что ВНС необходимо сделать конституционным органом. Выглядеть это должно следующим образом: 

© Sputnik / Виктор Толочко
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- ВНС будут избирать на пять лет (а не собирать раз в пятилетку, как сейчас), 

- ему будет передана часть президентских полномочий,

- это будет работа на общественных началах - без зарплаты,

- с парламентом деятельность ВНС пересекаться не будет.

По мнению главы государства, большое видится на расстоянии и, возможно, когда пройдет определенное время в Беларуси поймут, что в истории белорусов это важнейший форум.

"В силу того момента, который страна переживает", - пояснил свою мысль белорусский лидер.

Власти республики готовятся провести реформу Основного закона, предложения для этого собирает вся вертикаль, чтобы обсудить на готовящемся Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко напомнил, что роль первого в истории Всебелорусского собрания была в том, чтобы защитить страну, и это было сложное время. Особенностью проведения нынешнего ВНС будет геополитическая обстановка, потому что такого внешнего давления белорусские власти на себе еще не испытывали.

Комментарий политического эксперта Дениса Буконкина слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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О выдвижении кандидатов на VI Всебелорусское народное собрание рассуждает политический эксперт Денис Буконкин.
 
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