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Конгресс готовит импичмент: Капитолий привели в порядок и усилили охрану
11.01.2021 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
После штурма 6 января рабочие установили ограждение вокруг Капитолия. В самом здании наведен порядок, в понедельник на заседание соберется палата представителей.
В Пентагоне сообщили о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией Джо Байдена, которая пройдет 20 января.
Подразделение Национальной гвардии округа Колумбия прибыло для обеспечения безопасности. Ограничен доступ в определенные зоны Капитолия, открытые только для законодателей и сотрудников.
После того, как президент Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, его сторонники штурмовали здание, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В результате штурма погибли пять человек, в том числе полицейский.
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