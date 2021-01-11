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Конгресс готовит импичмент: Капитолий привели в порядок и усилили охрану

11.01.2021 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

После штурма 6 января рабочие установили ограждение вокруг Капитолия. В самом здании наведен порядок, в понедельник на заседание соберется палата представителей.

В Пентагоне сообщили о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией Джо Байдена, которая пройдет 20 января. 

Подразделение Национальной гвардии округа Колумбия прибыло для обеспечения безопасности. Ограничен доступ в определенные зоны Капитолия, открытые только для законодателей и сотрудников.

После того, как президент Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне призвал идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, его сторонники штурмовали здание, прервав совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. В результате штурма погибли пять человек, в том числе полицейский.

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Демократы Конгресса США в понедельник намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам....
 
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