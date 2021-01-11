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Правозащитники требуют возбудить уголовное дело за пытки жителя Новой Боровой
Источник материала: Партизан
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских правозащитных организаций подал заявление в Следственный комитет по городу Минску с требованием возбудить уголовное дело по факту
Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», Правозащитная организация «Human Constanta», «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», Правозащитный центр «Правовая помощь населению».
В заявлении правозащитники ссылаются на
Судя по видеозаписи, он действительно пытался помочь девушке, которую схватил неизвестный и применял насилие.
Юристы заявляют, что задержание сопровождалось необоснованным насилием. Существует большая вероятность, что все последующие травмы после удара в живот также были причинены незаконно и необоснованно, и действия силовиков могут быть квалифицированы как пытки.
Правозащитники требуют возбудить уголовное дело ч. 3 ст. 426 УК (умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, является преступлением).
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Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских правозащитных организаций подал заявление в Следственный комитет по городу Минску с...
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