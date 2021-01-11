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Правозащитники требуют возбудить уголовное дело за пытки жителя Новой Боровой

11.01.2021 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских правозащитных организаций подал заявление в Следственный комитет по городу Минску с требованием возбудить уголовное дело по факту угрозы оружием и избиения Виктора Мороза сотрудниками милиции.




Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», Правозащитная организация «Human Constanta», «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», Правозащитный центр «Правовая помощь населению». 

В заявлении правозащитники ссылаются на видео и информацию в СМИ о госпитализации Виктора. На видеозаписи ничего не свидетельствует о том, что Виктор Мороз понимал, что перед ним сотрудник органов внутренних дел, а также видно, что он не собирался применять насилие.

Судя по видеозаписи, он действительно пытался помочь девушке, которую схватил неизвестный и применял насилие. 

Юристы заявляют, что задержание сопровождалось необоснованным насилием. Существует большая вероятность, что все последующие травмы после удара в живот также были причинены незаконно и необоснованно, и действия силовиков могут быть квалифицированы как пытки.

Правозащитники требуют возбудить уголовное дело ч. 3 ст. 426 УК (умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, является преступлением).
 
Теги: Минск
 
 
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Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских правозащитных организаций подал заявление в Следственный комитет по городу Минску с...
 
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