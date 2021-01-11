Полезное развлечение: на катки в Беларуси выстраиваются очереди

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси на катки выстраиваются очереди. Катание на коньках – один из любимых видов спорта, поэтому в праздники и выходные на площадках ажиотаж. Сколько стоит развлечение и как соблюдают меры безопасности, расскажет корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Этот каток от погоды не зависит. Подо льдом трубки с охлаждающим составом. И вся площадка словно огромный холодильник, в котором можно менять температуру.

«Будем работать до начала марта или конца февраля независимо от плюсовой температуры. До +10 – +12 будем поддерживать лед», – сказал администратор мобильного катка Василий Дегтярев.

На открытом катке вирусов не боятся. Тут все поверхности и экипировку постоянно обеззараживают.

Согреться горячим чаем и подкрепиться можно на фудкорте. Он работает до полуночи, как и сам каток. Если прийти на лед со своими коньками, заплатить надо меньше трех долларов. Аренда – еще полтора. В будни билеты дешевле. Людям старшего возраста, студентам и детям до 14 лет сделают скидки. Идут белорусы и на крытые катки. Этот – самый большой в Беларуси.

«Это основная тренировочная база почти всех зимних видов спорта: конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, хоккей, керлинг. После каждой тренировки или сеанса массового катания есть необходимость лед восстановить», – отметил ведущий специалист по маркетингу Андрей Цариков.

Поврежденный слой счищает специальная машина. Она же покрывает площадку тонким слоем воды. Через 10 минут полотно как новое.

После тренировок спортсмены уступают лед любителям. И здесь есть, где разогнаться. Длина этой конькобежной дорожки – 400 метров. Профессионалы здесь развивают скорость до 60 км/час. Начинающим фигуристам смелости и уверенности придают мягкие надувные бортики.

Кататься здесь – хороший опыт для начинающих спортсменов. Они могут тренироваться на одной площадке с известными хоккеистами или конькобежцами. И учиться у профессионалов.

Покататься в Беларуси можно также на ледовых площадках в крупных торговых центрах и ледовых дворцах, которых в стране около 40.