Кто такая Наиля Аскер-заде, которую в семье Лукашенко угощали блинами

Источник материала: Tut.by

Вчера в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-Заде» на телеканале «Россия 1» вышло интервью с Александром Лукашенко. Российскую тележурналистку Лукашенко, который редко общается с журналистами, познакомил с сыном, сводил на хоккей и накормил блинами. Мы собрали факты из биографии ведущей, которую приняли так радушно.

Детство

Наиля Вагиф кызы Аскер-Заде родилась 13 декабря 1987-го года в Баку в семье инженера и медицинской сестры. Дед Наили был капитаном первого ранга, начальником крупного военного завода. Семья жила обеспеченно: девочка занималась художественной гимнастикой, посещала театральный кружок, учила английский язык.

Когда родители развелись, Наиля с мамой и сестрой переехали в Волгоград. Девочка училась во французской спецшколе, после — на экономическом факультете местного университета, окончив его с отличием.

Карьера в печатных СМИ

В 19 лет Наиля переезжает в Москву. Девушка стажируется в экономических новостях на НТВ, а затем становится редактором-международником на РБК-ТВ, совмещая с работой в экономическом отделе издания «Коммерсантъ». Наиля берет интервью у бизнесменов, политиков, представителей крупнейших компаний. У нее складываются хорошие отношения с владельцем издания Алишером Усмановым.

Позже Наиля переходит в экономический блок газеты «Ведомости», где работает с мая 2010-го по август 2011-го года. Параллельно учится в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

В мае 2011-го Аскер-Заде берет интервью для «Ведомостей» у главы банка ВТБ Андрея Костина по поводу поглощения Банка Москвы. В июне того же года она объявляет главному редактору «Ведомостей» Татьяне Лысовой, что вынуждена уйти из издания по причине конфликта интересов. И что причиной стали отношения с топ-менеджером ВТБ.

Телевидение

Тем не менее, карьера Наили вышла на новый виток — она начала сотрудничать с телеканалом «Россия 24». В 2013-м ее можно было увидеть на «России 1» в «Вестях» в качестве обозревателя, освещающего международные встречи экономических лидеров стран.

А в 2015-м году журналистке дали запустить уже авторский телепроект под названием «В рабочий полдень». Через два года он перерос в «Действующие лица» на «России 1». Среди интервьюируемых Аскер-Заде личностей были Рамзан Кадыров, миллиардеры Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Владимир Потанин, директор СВР Сергей Нарышкин, тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и другие. Недавно эту копилку пополнил и Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем.

Наиля делает упор на то, что берет интервью в необычной обстановке, а значит, показывает собеседника максимально непосредственным и искренним. Однако как профессионалы, так и зрители не раз критиковали журналистку за то, что «неформальная обстановка» никак не способствует острым вопросам и откровенным ответам.

Критике подверглось и вручение премии ТЭФИ Аскер-Заде как лучшему интервьюеру 2018-го года. Ее назначение победителем при таком номинанте, как Владимир Познер, ряд критиков назвал «оскорблением профессии».

Ведущая продолжает повышать свой уровень: например, в 2019-м получает высшее образование в МГИМО по направлению подготовки «Международные финансы». В том же году она идет в аспирантуру, выбрав в качестве образовательного направления экономику.

С апреля по май 2020 года Аскер-Заде занимается съемками документального цикла «Опасный вирус». Цикл посвящен созданию вакцины в новосибирской лаборатории «Вектор» и борьбе с COVID-19 в России.

Личная жизнь

Аскер-Заде не любит рассказывать о своей личной жизни. Ей приписывают романтические отношения с президентом ВТБ: их регулярно видят вместе. Но сама Аскер-Заде отказывается афишировать имя возлюбленного: «Кто он, я подробно рассказывать не буду. Кому надо, те и так про это знают», — рассказала журналистка в интервью изданию Tatler летом 2019-го года.

Кстати, как раз 2019-м году около тысячи интернет-ресурсов были заблокированы Роскомнадзором без судебного решения за одно только упоминание о романе между Наилей и Андреем Костиным. Решение было мотивировано «защитой деловой репутации банка».

Расследование о предполагаемом романе телеведущей и руководителя ВТБ вскоре опубликовал Алексей Навальный. В качестве доказательства он привел в том числе фотографию именной скамейки в парке Нью-Йорка, на которой было выгравирована фраза: «Андрей Костин. Не забудь: мы с тобой одной крови. Я тебя люблю. Наиля, 2015». Вскоре после публикации табличка исчезла.

Forbes приводит данные из этого расследования. По ним телеведущая владеет самолетом Bombardier Global 6000, стоимость которого фонд борьбы с коррупцией оценил в $ 60 млн, и 62-метровой яхтой SEA&US, оцененной в $ 62 млн. А также апартаментами площадью 155 кв.м в ЖК «Новая Остоженка» в центре Москвы. Позже, сообщается в расследовании, была выкуплена и соседняя квартира. Суммарная стоимость обеих — около 340 млн российских рублей.

Инстажизнь

Наиля активно ведет Instagram. Девушка любит театр, кино, балет. Последние несколько постов она посвятила Александру Лукашенко и его сыну. Николай, судя по подписям к их совместным фото, произвел на журналистку не меньшее впечатление, чем его отец:

«…Николай и правда очень приятный молодой человек. Сейчас мы как цивилизованные люди очень стараемся отрицать шаблоны и нормы красоты, но почему-то все равно радуемся, когда видим красивого человека. Потом уже начинаем слушать, что он скажет и как. Понимаю молодых девушек, которые сходят по Николаю с ума…».

Журналистка рассказала всё тому же Татлеру о том, что сам факт подготовки интервью с семьей Лукашенко вызвал неоднозначную реакцию в Сети:

«Как только анонсы программы появились в эфире, на меня посыпались упреки, оскорбления и даже угрозы за то, что я разговаривала с Лукашенко, что я, мол, улыбаюсь тирану и так далее. Но я журналист — даю картинку как есть, задаю вопросы и получаю ответы, а судить зрителям. По комментариям в своих соцсетях вижу, что многие мои подписчики ценят эту позицию».