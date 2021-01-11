Как связан колоректальный рак с тем, что мы едим

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Колоректальный рак — один из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний, который подразумевает злокачественные новообразования в различных отделах толстой и прямой кишки. По некоторым данным, в структуре онкопатологий он занимает 3-е место у мужчин после рака легкого и рака желудка и 2-е место у женщин после рака молочной железы. Каждый год в мире насчитывается более 1,3 миллиона новых случаев колоректального рака и около 700 тысяч случаев смертей, где он является первопричиной.



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Достоверно установлено, что в группу риска по этому виду рака входят люди с избыточной массой тела и ожирением. Как связан колоректальный рак с лишними килограммами? Можно ли предотвратить его развитие и что для этого нужно делать? Своим мнением с порталом «Здоровые люди» ( 24health.by ) поделилась врач-гастроэнтеролог клиники пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета Первого Московского государственного медуниверситета им. И. М. Сеченова (РФ), к.м.н. Елена Полуэктова.

Колоректальный рак: непредсказуемо, но предотвратимо

Несмотря на чрезвычайно высокую распространенность заболевания, о колоректальном раке говорят и пишут реже, чем, например, о раке молочной или предстательной железы . Вместе с тем есть все основания полагать, что современные скрининговые исследования и ранняя диагностика позволяют практически полностью (до 95%) предотвратить развитие заболевания и/или избежать его тяжелых последствий.

Но прежде всего необходимо знать, что является причиной развития колоректального рака.

По словам Елены Полуэктовой, злокачественные новообразования толстой и прямой кишки лишь в 5% случаев являются наследственно обусловленными. Т.е. вероятность развития онкопатологии выше, если у кого-то из близких родственников было/есть подобное заболевание.

Однако основную долю в структуре (95%) занимает спорадический (непредсказуемый, эпизодический) колоректальный рак. Чаще всего — в 85−90% случаев — он возникает вследствие злокачественного перерождения аденомы (доброкачественных полипов) в аденокарциному. Но в некоторых случаях может быть последствием воспалительных изменений в кишечнике, поэтому группу риска по колоректальному раку также составляют люди с воспалительными заболеваниями кишечника (язвенный колит, болезнь Крона ).

— Установлено, что до 70% случаев возникновения спорадического колоректального рака непосредственно связаны с образом жизни. Соответственно, при изменении образа жизни развития заболевания можно избежать в 66−78% случаев.

Основные факторы риска колоректального рака

Прежде всего значимым фактором риска является возраст. У молодых людей до 40 лет колоректальный рак встречается крайне редко. Но после 40 его частота увеличивается в каждом последующем десятилетии. Наиболее уязвимой возрастной группой по риску рака ободочной кишки являются люди старше 60 лет. У пациентов 60−75 лет колоректальный рак диагностируется особенно часто.



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Неправильный рацион. Преобладание в рационе насыщенных животных жиров, рафинированных углеводов, красного мяса, избыточное употребление алкоголя одновременно с недостаточным потреблением овощей и фруктов, растительной клетчатки — факторы, которые в значительной степени повышают риск развития колоректального рака. Косвенным подтверждением этому может служить ряд исследований, которые показали, что распространенность злокачественных патологий ободочной кишки в Африке, Центральной и Южной Азии значительно ниже, чем в Европе и Северной Америке. Ученые, в частности, связывают этот факт помимо прочего с особенностями диеты.

Неправильный образ жизни. Среди факторов риска развития злокачественных опухолей толстой и прямой кишки также недостаток двигательной активности (гиподинамия), приверженность табакокурению, наличие избыточного веса. Известно, что люди, страдающие ожирением, примерно в полтора раза чаще страдают от колоректального рака, чем те, кто не имеет проблем с весом.

— Ожирение, без сомнений, повышает риск развития колоректального рака. Если условный пациент в промежутке с 20 лет до 50 лет прибавил в весе более 20 килограммов, то риск развития рака ободочной кишки у него на 38% выше по сравнению с теми, у кого вес на протяжении этого периода жизни остался относительно стабильным. В России, например, 7% пациентов со злокачественными новообразованиями имеют избыточную массу тела. Я согласна с учеными, которые полагают (и вполне обоснованно), что в основе проблем лишнего веса лежит наша приверженность « западной диете ».

Рацион — вес — микробиота — рак

Портал «Здоровые люди» уже не один раз поднимал в своих публикациях тему микробиоты , ее роли и влияния на здоровье человека. На примере колоректального рака можно проследить четкую взаимосвязь рацион — вес — состав кишечной микробиоты — развитие неблагоприятных событий, считает Елена Полуэктова.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Прежде всего западный рацион питания, которому привержена большая часть населения Земли, во многом обусловливает проблемы с лишним весом и в целом оказывает негативное влияние на состояние здоровья человека.

— Оказывается, увеличение употребления красного мяса (которое является одним из «краеугольных камней» западной диеты) повышает риск развития колоректального рака. Этот риск еще выше у тех, у кого есть родственники первой линии с таким заболеванием. Метанализ 22 исследований показал, что достоверно риск развития колоректального рака увеличивается в 1,21 раза, если человек ежедневно съедает более 50 г красного мяса. Включение в рацион красного мяса более одного раза в день увеличивает риск развития рака ободочной кишки в 1,37 раза, рака прямой кишки — в 1,43 раза. Частое употребление алкоголя, даже в небольших дозах , также повышает вероятность злокачественных образований ободочной кишки.

Повышение риска развития колоректального рака во многом обусловлено изменением микробиоты под влиянием употребления пищевых продуктов, которые составляют основу западной диеты. Например, избыточное употребление красного мяса, насыщенных животных жиров ведет к превалированию в микробиоте тех микроорганизмов, которые способствуют воспалительным изменениям в кишечной стенке, что в свою очередь может приводить к формированию аденокарциномы толстой кишки. А частое употребление алкоголя снижает количество фирмикутов — кишечных бактерий, которые обеспечивают целостность слизисто-эпителиального барьера и тем самым препятствуют попаданию болезнетворных микроорганизмов в подслизистый слой, развитию воспалительных изменений кишечной стенки и формированию злокачественных новообразований.

Конечно, изменение одного только рациона в пользу здоровой средиземноморской диеты не гарантирует полной защиты от колоректального рака, но значительно снижает его вероятность. И это уже достаточный аргумент провести работу над ошибками над содержимым своей обеденной тарелки.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Кроме того, научно подтверждена эффективность скрининга по колоректальному раку, т.е. проведение массовых профилактических обследований людей определенных возрастных категорий позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии и тем самым предотвратить трагические последствия, а в некоторых случаях — вовсе предупредить и не допустить развитие болезни. В Беларуси скринингу по колоректальному раку подлежат люди в возрасте старше 50 лет: им показан анализ кала на скрытую кровь (1 раз в 2 года) и колоноскопия (1 раз каждые 5 лет). Людям с высоким риском наследственно обусловленного колоректального рака скрининговые обследования следует начинать раньше — с возраста 45 лет.