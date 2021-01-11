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Ребёнок погиб в Пуховичском районе. Его нашли в заброшенном очистном колодце

11.01.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ребёнок погиб в Пуховичском районе. Его нашли в заброшенном очистном колодце

10 января 10-летний мальчик ушел кататься с горки и пропал. Родители забили тревогу, к поискам подключились спасатели и следователи. Ребенка нашли в очистном резервуаре, он погиб. Кататься со снежной горки в лес соседнего поселка мальчик отправился вместе с 14-летней девочкой. Она вернулась домой, а он нет.  

В ходе поиска спасатели нашли тело ребенка в заброшенном очистном колодце наверху горки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.  

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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в Пуховичском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   10 января...
 
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