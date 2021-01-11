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В Армении оппозиция попыталась помешать Пашиняну вылететь на встречу по Карабаху
Источник материала: Хартия'97
В Армении оппозиция попыталась помешать Пашиняну вылететь на встречу по Карабаху
Видеофакт.
Оппозиционеры, считающие главу правительства Армении Никола Пашиняна "капитулянтом", попытались не дать ему совершить визит в Россию. Как сообщает 11 января
Противники политики Пашиняна попытались перекрыть трассу Паракар-Аргаванд, которая ведет к аэропорту.
Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана пройдет в понедельник в Москве. Она будет посвящена урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
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