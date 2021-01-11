Источник материала: Хартия'97

В Армении оппозиция попыталась помешать Пашиняну вылететь на встречу по Карабаху 11.01.2021, 14:13

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Видеофакт.

Оппозиционеры, считающие главу правительства Армении Никола Пашиняна "капитулянтом", попытались не дать ему совершить визит в Россию. Как сообщает 11 января news.am , люди попытались перекрыть трассу, ведущую в аэропорт "Звартноц", им противодействовала полиция.

Противники политики Пашиняна попытались перекрыть трассу Паракар-Аргаванд, которая ведет к аэропорту.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана пройдет в понедельник в Москве. Она будет посвящена урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

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