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В Пуховичском районе 10-летний мальчик утонул в колодце
Источник материала: Хартия'97
В Пуховичском районе 10-летний мальчик утонул в колодце
Обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи.
Об исчезновении 10-летнего мальчика в милицию 10 января сообщила его мать, жительница поселка Дружный Пуховичского района.
В ходе
По факту гибели ребенка проводится проверка, назначена судебно-врачебная экспертиза.
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Обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи.
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