три ведущих военных державы испытают новые бомбардировщики в этом году

Источник материала: Tut.by

В 2020 году на полях битвы на Кавказе блистали дроны, предлагая дешевую и эффективную альтернативу странам, чьи возможности содержать ВВС ограничены. Однако уже 2021 год обещает вернуть старых звезд современной войны — речь идет о стратегических бомбардировщиках. Три основные ядерные державы мира — США, Россия и Китай — разрабатывают новое поколение этих самолетов, пишет ИноСМИ со ссылкой на Folha de S. Paulo .



Источник: Military Watch

Эти страны, а также Индия, сохраняют так называемую ядерную триаду: способность запускать ядерные боеголовки с земли, с подводных лодок и самолетов. В Индии в качестве носителей используют французские истребители «Мираж» 2000, в то время как в других странах выбор шире.

Суть заключается в возможности обеспечить ответный удар в случае атаки. Врагу вряд ли удастся первым же ударом уничтожить все компоненты триады: если наземные силы пострадают, ответ нанесут бомбардировщики и подводные лодки.

Такая доктрина возникла во время холодной войны, когда Советский союз и США поддерживали равновесие страха, а запасы ядерных боеголовок доходили до 70 тысяч единиц. С падением коммунистической империи в 1991 году, Франция отказалась от своей триады, сосредоточившись на подводных лодках и самолетах. Ее место заняла развивающаяся Индия.

Помимо увеличения мировых военных расходов в 2000-ых годах, в декабрьском докладе Пентагона отмечаются следующие факты: рост Китая как стратегического соперника США и возвращение военной мощи России. Хотя Москва в экономическом плане не может конкурировать с Вашингтоном, она обновила вооруженные силы и сохраняет сопоставимый ядерный арсенал.

Тут и появляются масштабные программы бомбардировщиков. Существующие стратегические бомбардировщики в некоторых случая восходят к 50-ым годам, хотя в последствии их значительно модернизировали.

Жемчужина в короне — Б-21 «Рейдер», бомбардировщик американской корпорации Northrop Grumman. Он был создан, чтобы заменить легендарный Б-2 «Спирит», так называемое «летающее крыло» с характеристиками малозаметности для радаров, благодаря чему самолеты получили прозвище «невидимка».

Существует всего два известных изображения вероятного облика самолета: один появился в 2016 году, а другой — в 2020. Программа началась четыре года назад, как ожидается, стоимость единицы составит 600 миллионов долларов. Может это и сказка, но это в три раза меньше, чем стоимость Б-2.

Пентагон рассчитывает, что самолет покинет ангар для наземных испытаний четвертого декабря этого года. Первый полет должен состояться в 2022 году.

Российские военные специалисты считают, что испытания прототипа ПАК ДА должно начаться уже в этом году. Разработкой традиционно занимается конструкторское бюро Туполева.

В связи с экономическими трудностями России, существуют некоторые сомнения относительно этого графика и плана ввести самолет в эксплуатацию в 2027 году. Во всяком случае, в прошлом году бюро построило новое производство в Казани специально для этой модели.

О ПАК ДА известно мало, предполагается, что он должен следовать конструкции «летающего крыла», воплощенной в Б-2, но изучавшейся в мире еще со Второй мировой войны. Как и американский противник, самолет будет дозвуковым, кроме того, он будет обладать системой малозаметности для радаров и высоким уровнем автономности (до 12 тысяч километров).



Возможный облик ПАК ДА. Изображение: militaryarms.ru

В Китае завеса тайны не уступает. По прогнозам министерства обороны США, китайское «летающее крыло» Н-20 также пройдет наземные испытания в этом году. В своем недавнем заявлении компания-производитель Aviation Industry Corporation сообщила о том, что испытания начнутся «скоро».

По информации китайских аналитиков, самолет также будет дозвуковым, он сможет нести груз до 10 тонн, в том числе ядерные ракеты, на расстояние до восьми с половиной тысяч километров. Этого достаточно, чтобы добрать до Аляски или Гавайев без дозаправки.

Впрочем, пока не появились новинки, все три страны занимаются модернизацией уже имеющегося флота.

В июне изготовят партию из 608 турбин для 76 американских Б-52 «Стратофортресс», самого культового самолета холодной войны. Именно столько единиц самолета используется, 58 из них — находятся в боевой готовности. Под огромными угрожающими крыльями этого самолета располагается восемь двигателей.

Б-52 совершил свой первый полет 68 лет назад, а производить его прекратили в 1962 году. Несмотря на это модель постоянно модернизировали. Была установлена новая электроника, помимо этого, самолет теперь способен нести крылатые ракеты, вскоре его протестируют с использованием гиперзвукового оружия.

Третья машина стратегического воздушного флота США — В1-В «Лансер». В этом году из использования выведут 17 единиц, чтобы выделить ресурсы на модернизацию оставшихся 45 самолетов.

Россияне также используют три модернизированные модели Туполева: Ту-95, Ту-22, а также крупнейший сверхзвуковой бомбардировщик в мире — Ту-160. На Западе эту модель называют «Блэкджек», ее часто применяют при длительном патрулировании в стратегических регионах России.

Китай также сделал символические шаги для модернизации своего стареющего парка бомбардировщиков, основанного на Xian H-6. Этот самолет является вариацией Ту-16, который СССР поставил коммунистическому режиму в 1958 году.

Наиболее современная версия бомбардировщика была размещена на аэродромах у Южно-Китайского моря, спорного региона, который Китай считает своим. В результате этих действий значительно вырос риск для американских кораблей в регионе.

Самолет старый, однако он был модернизирован и адаптирован под противокорабельные ракеты. Этот вид ракет запускают за десятки километров от цели, что затрудняет их нейтрализацию в воздухе.

В 2019 году китайцы представили версию N самолета H-6K, способную нести ядерные боеголовки. Это расширяет возможности китайской триады, которая раньше существовала в виде тактических истребителей, таких как российский Су-30 и его китайские варианты.