Рене Фазель на встрече с Лукашенко: «Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году»

Источник материала: Tut.by

Глава IIHF (Международной хоккейной федерации) Рене Фазель прилетел в Минск и провел встречу с Александром Лукашенко. Тот заверил спортивного функционера в том, что в Беларуси нет препятствий для проведения чемпионата мира по хоккею — «протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолии» . В свою очередь Фазель также выразил уверенность в том, что чемпионат должен пройти в Беларуси, сообщается на president.gov.by.



Фото: president.gov.by

«Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту ситуацию. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат.

Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — заявил Фазель.