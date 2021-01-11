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Рене Фазель на встрече с Лукашенко: «Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году»
Источник материала: Tut.by
Глава IIHF (Международной хоккейной федерации) Рене Фазель прилетел в Минск и провел встречу с Александром Лукашенко. Тот заверил спортивного функционера в том, что в Беларуси нет препятствий для проведения чемпионата мира по хоккею —
«Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту ситуацию. Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат.
Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять», — заявил Фазель.
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Сегодня прошла встреча Александра Лукашенко с главой IIHF.
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