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Двое белорусов, попавших в аварию под Брянском, в тяжелом состоянии

11.01.2021 14:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двое пострадавших в ДТП в Брянской области белорусов находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Выгоничской центральной районной больнице.

«Пятеро пациентов находятся в Выгоничской ЦРБ, двое — в первой горбольнице города Брянска, их повезли на дообследование. Состояние пятерых пациентов вне опасности, двое в тяжелом состоянии», — уточнили в больнице.

Напомним, авария произошла вечером 9 января в Выгоничском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes ехал по трассе А240 Брянск — Новозыбков. На 42-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

Всего в микроавтобусе находилось 16 человек — граждане Беларуси, которые ехали в Брянск на вахтовую работу.

 
 
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Напомним, авария произошла вечером 9 января в Выгоничском районе.
 
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