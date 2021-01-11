Двое белорусов, попавших в аварию под Брянском, в тяжелом состоянии

Источник материала: Tut.by

Двое пострадавших в ДТП в Брянской области белорусов находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в Выгоничской центральной районной больнице.

«Пятеро пациентов находятся в Выгоничской ЦРБ, двое — в первой горбольнице города Брянска, их повезли на дообследование. Состояние пятерых пациентов вне опасности, двое в тяжелом состоянии», — уточнили в больнице.

Напомним, авария произошла вечером 9 января в Выгоничском районе. Водитель микроавтобуса Mercedes ехал по трассе А240 Брянск — Новозыбков. На 42-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.

Всего в микроавтобусе находилось 16 человек — граждане Беларуси, которые ехали в Брянск на вахтовую работу.