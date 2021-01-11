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Двое белорусов, попавших в аварию под Брянском, в тяжелом состоянии
Источник материала: Tut.by
Двое пострадавших в ДТП в Брянской области белорусов находятся в тяжелом состоянии. Об этом
«Пятеро пациентов находятся в Выгоничской ЦРБ, двое — в первой горбольнице города Брянска, их повезли на дообследование. Состояние пятерых пациентов вне опасности, двое в тяжелом состоянии», — уточнили в больнице.
Напомним,
Всего в микроавтобусе находилось 16 человек — граждане Беларуси, которые ехали в Брянск на вахтовую работу.
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Напомним, авария произошла вечером 9 января в Выгоничском районе.
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