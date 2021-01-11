34-летний Александр Володько завершил карьеру футболиста и влился в тренерский штаб БАТЭ

34-летний полузащитник Александр Володько принял решение завершить профессиональную игровую карьеру. Работу в большом футболе Володько продолжит в тренерском штабе БАТЭ.





Уроженец Мотоля начал играть в 2004 году в брестском «Динамо». Летом 2008 года перешел в БАТЭ, который укреплял ряды для участия в Лиге чемпионов.

В составе борисовского клуба Володько провел десять сезонов с небольшими отлучками в карагандинский «Шахтер» и солигорский «Шахтер».

Как отмечает пресс-служба БАТЭ, за шестнадцать лет в профессиональном футболе Александр Володько провел 474 официальных матча, в которых забил 26 голов. За БАТЭ сыграл 333 матча (четвертое место в истории клуба), забил 20 мячей.

Александр Володько — единственный футболист, который в составе БАТЭ участвовал во всех его пяти групповых этапах Лиги чемпионов. В самом престижном клубном турнире Европы сыграл 57 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передах. Трижды играл на групповой стадии Лиги Европы.

Является десятикратным чемпионом Беларуси, пятикратным обладателем Суперкубка Беларуси, однажды выигрывал Кубок Беларуси.

В составе молодежной сборной Беларуси провел 28 матчей, забил один гол. За национальную сборную выходил на поле в девяти играх, также отметился одним голом.

По окончанию игровой карьеры Володько продолжит сотрудничество с БАТЭ в качестве одного из тренеров основного состава. В свой штаб Александра Володько включил новый главный тренер борисовчан Виталий Жуковский.