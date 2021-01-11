Синоптики: минувший год был самым теплым за всю историю метеонаблюдений

2020 год стал самый теплым за всю историю метеонаблюдений на территории Беларуси — с 1881 года, сообщила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга и фонда данных Белгидромета Наталья Клевец на пресс-конференции в Минске 11 января.



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По ее словам, среднегодовая температура воздуха составила плюс 9,1°С, что на 2,4°С выше нормы. До 2020-го самым теплым годом был 2019-й со среднегодовой температурой плюс 8,8°С.

Зимний сезон 2019—2020 годов также был аномально теплым, продолжила специалист. Средняя температура составила 1,5°С (выше нормы на 5,5°С). Максимальная температура воздуха была зафиксирована на метеостанции «Дрогичин» (Брестская область) 18 декабря — плюс 12,8°С, минимальная — минус 11,1°С на станции «Езерище» (Витебская область) 8 февраля.

«Весенний сезон прошлого года по температуре воздуха был близок к климатической норме — плюс 7,1°С. Из всех весенних месяцев теплым был март со средней температурой плюс 3,6°С, что выше климатической нормы на 3,4°С. Так тепло в Беларуси в марте бывает в среднем один раз в 10-15 лет, — сказала Клевец. — Май был холодным — в среднем плюс 11°С, что ниже нормы на 2,4°С. Такой холодный май в последний раз на территории страны отмечался в 1999 году».

Максимальная температура минувшей весной была зафиксирована в Житковичах (Гомельская область) 11 мая — плюс 28,9°С, минимальная — 24 марта на станции «Березинский заповедник» в Минской области (плюс 10,9°С).

«Летний сезон выдался теплым со средней температурой воздуха плюс 18,8°С, что выше климатической нормы на 1,4°С. Но сам температурный режим на протяжении всего лета был неоднородным. Июнь был очень теплым, июль — близок к норме, и август был теплее нормы», — отметила синоптик.

Максимальная летняя температура была зафиксирована на уровне плюс 34,4°С на станции «Жлобин» (Гомельская область) 11 июня, минимальная — плюс 3,1°С 14 августа на станции «Бобруйск» (Могилевская область).

Средняя температура осени составила плюс 9,7°С (выше нормы на 3,1°С). Клевец отметила, что такой теплой осени на территории Беларуси не было ни разу.

«Сентябрь стал вторым самым теплым месяцем осени за всю историю метеонаблюдений в стране, октябрь — самым теплым. А так тепло, как было в прошлом ноябре, бывает раз в девять лет», — сказала она.

Представитель Белгидромета также сообщила, что 2020-й стал вторым подряд годом с недобором осадков. Наиболее увлажненным месяцем минувшего года был июнь (120% нормы), наиболее сухим — апрель (34% климатической нормы).

Самая высокая скорость ветра — 27 м/с — была отмечена 14 марта и 10 июня. На протяжении года фиксировались такие виды опасных явлений, как налипание мокрого снега, сильный ветер, очень сильный дождь и ливень, крупный град и сильный гололед.