Генпрокуратура не видит противоречий закону в решении лишать студентов стипендии за 10 часов пропуска занятий в месяц

Генпрокуратура не усмотрела противоречий законодательству в совместном постановлении Минобразования и Минфина, которое предусматривает лишение студентов стипендии за 10 часов пропусков занятий в месяц.





Такой ответ Генпрокуратуры на соответствующий запрос опубликовало Минобразования в своем телеграм-канале.

Как следует из ответа, Минобразования совместно с Минфином «уполномочены на определение критериев успеваемости обучающихся, условий и порядка назначения и выплаты учебных стипендий». Учитывая, что министерства «внесли указанные изменения в пределах предоставленных им полномочий, какие-либо противоречия действующему законодательству они не содержат, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», считает Генпрокуратура.

При этом отмечено, что критерии успеваемости обучающихся, условия и порядок назначения и выплаты учебных стипендий определяет правительство, которое делегировало эти полномочия Минобразования и Минфину.

Студенты белорусских вузов, которые пропустят более 10 часов занятий за месяц без уважительной причины, уже в феврале могут лишиться стипендии. Такое изменение внесено в постановление Минфина и Минобразования № 247/36 от 21 сентября 2020 года, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале 16 октября.

«Обучающимся, которым назначены стипендии, допустившим более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендий, выплата стипендий прекращается на основании приказа руководителя учреждения образования сроком на один месяц», — говорится в постановлении.

Списки обучающихся, допустивших такие пропуски занятий, ректору вуза представляют деканы факультетов, заведующие отделениями или заместители директора по основной деятельности в течение пяти рабочих дней с начала текущего месяца.

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