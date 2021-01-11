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В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

11.01.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными
Иллюстративное фото
Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу.

Как отметил старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, эксперт Moscow Digital School (бизнес-школа инновационных знаний, технологический стартап) Дмитрий Кириллов, в целом с 10 января ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, показывают повышенное внимание государства к ним.

«Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», - сообщил ТАСС Кириллов.


Также усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация о операциях свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Речь идет в том числе о снятии наличных в банкомате, кассе банка или зачислениях на счет.

«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», - добавил юрист.


Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, операции наличными свыше 600 тыс. рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.

Вместе с рядом ограничений россиян ждут также некоторые регуляторные послабления. В частности, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада, что, по мнению Кириллова, открывает возможность для различного рода злоупотреблений. Также исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тысяч рублей.
 
 
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Речь идет в том числе о снятии наличных в банкомате, кассе банка или зачислениях на счет.
 
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