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«Мне нужно выпить твою кровь»: известного актера обвинили в каннибализме

11.01.2021 14:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Известного американского актера, звезду фильма «Назови меня своим именем» Арми Хаммера обвинили в каннибализме.

«Мне нужно выпить твою кровь»: известного актера обвинили в каннибализме

Хаммера обвиняют в каннибализме / фото instagram.com/armiehammer

Скандал разгорелся после того, как в Twitter появились скриншоты с якобы его перепиской с женщиной.

Как сообщает Super.ru, любовница актера слила его жуткие сообщения, утверждая, что это не фейк, а реальный диалог.

«Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь», - говорилось в одном из сообщений.


«Я однажды вырезал сердце еще живого животного и съел его, пока оно было теплым», - такой диалог с якобы Хаммером слили в сеть.


«Насиловать тебя на полу с ножом в руке. Все остальное кажется скучным. Ты плачешь и кричишь, я стою над тобой. Я чувствовал себя Богом», - якобы писал актер.


«Мне нужно выпить твою кровь»: известного актера обвинили в каннибализме


«Мне нужно выпить твою кровь»: известного актера обвинили в каннибализме

Однако доказательств подлинности переписки актера с девушкой нет, многие поклонники звезды считают ее подделкой.

Арми Хаммер: чем известен актер


Арми Хаммер - американский актер, наиболее известный по ролям близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть», принца Эндрю Олкотта в фильме Тарсема Сингха «Белоснежка: Месть гномов», Джона Рида в фильме Гора Вербински «Одинокий рейнджер», Ильи Курякина в фильме Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.», а также Оливера в фильме «Назови меня своим именем».

В 2010 году женился на актрисе и журналистке Элизабет Чеймберс, у них родилось двое детей. 10 июля 2020 года Арми объявил о расставании с Чеймберс.
 
 
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Доказательств подлинности шокирующей переписки актера с девушкой нет.
 
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