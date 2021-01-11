Источник материала: UDF

Хаммера обвиняют в каннибализме / фото instagram.com/armiehammer

«Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь», - говорилось в одном из сообщений.

«Я однажды вырезал сердце еще живого животного и съел его, пока оно было теплым», - такой диалог с якобы Хаммером слили в сеть.

«Насиловать тебя на полу с ножом в руке. Все остальное кажется скучным. Ты плачешь и кричишь, я стою над тобой. Я чувствовал себя Богом», - якобы писал актер.

Арми Хаммер: чем известен актер

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мне нужно выпить твою кровь»: известного актера обвинили в каннибализме Доказательств подлинности шокирующей переписки актера с девушкой нет.

Скандал разгорелся после того, как в Twitter появились скриншоты с якобы его перепиской с женщиной.Как сообщает Super.ru, любовница актера слила его жуткие сообщения, утверждая, что это не фейк, а реальный диалог.Однако доказательств подлинности переписки актера с девушкой нет, многие поклонники звезды считают ее подделкой.- американский актер, наиболее известный по ролям близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов в фильме Дэвида Финчера «Социальная сеть», принца Эндрю Олкотта в фильме Тарсема Сингха «Белоснежка: Месть гномов», Джона Рида в фильме Гора Вербински «Одинокий рейнджер», Ильи Курякина в фильме Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.», а также Оливера в фильме «Назови меня своим именем».В 2010 году женился на актрисе и журналистке Элизабет Чеймберс, у них родилось двое детей. 10 июля 2020 года Арми объявил о расставании с Чеймберс.