Фазель – Лукашенко: «Мы не хотим смешивать спорт и политику»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава Международной федерации хоккея заявил, что «на нас оказывается очень большое давление».





Фото БЕЛТА

По словам Рене Фазеля, «ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году».

— Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась, — приводит слова Фазеля на встрече с Лукашенко БЕЛТА . — Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление.

Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять.

Фотофакт. Рене Фазель прилетел в Минск на встречу с Лукашенко