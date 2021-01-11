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Фазель – Лукашенко: «Мы не хотим смешивать спорт и политику»

11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава Международной федерации хоккея заявил, что «на нас оказывается очень большое давление».

Фазель – Лукашенко: «Мы не хотим смешивать спорт и политику»

Фото БЕЛТА

По словам Рене Фазеля, «ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году».

— Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась, — приводит слова Фазеля на встрече с Лукашенко БЕЛТА. — Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление.

Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять.

Фотофакт. Рене Фазель прилетел в Минск на встречу с Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Международной федерации хоккея заявил, что «на нас оказывается очень большое давление».
 
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