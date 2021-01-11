$1 в год за аренду земли. Как продвигается строительство посольства Китая на проспекте Победителей

Источник материала: Onliner

С середины июля 2019 года возле ТЦ «Замок» идет большая, нет — огромная стройка. На площади в полтора гектара за серым металлическим забором возводится китайский «город». Официально — здание посольства дружественной страны, но если в остальных «дипломатических» случаях мы привыкли видеть пусть и масштабную, но одинокую постройку на клочке белорусской земли, то в данном варианте на проспекте Победителей формируется целый комплекс зданий, в котором также нашлось место для жилья сотрудникам.





О том, что каждая из стран выделит другой по участку в своей столице для размещения посольств, было договорено еще давным-давно — в марте 2010 года, между сторонами было подписано соответствующее соглашение, в силу оно вступило в ноябре того же года. «Визит (Си Цзиньпина. — Прим. Onliner) прошел в теплой, дружественной и конструктивной атмосфере. Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также актуальных проблемах региональной и международной повесток дня», — сообщалось много лет назад о результатах встречи сторон, на которой обсуждались многие вопросы.





На каких же условиях Китай получил белорусскую землю? Так, статья №1 Соглашения гласит : «Белорусская Сторона предоставляет Китайской Стороне в долгосрочную аренду сроком на 70 лет земельный участок площадью 15 000 квадратных метров, расположенный по адресу: г. Минск, проспект Победителей — ул. Орловская, с установлением арендной платы за пользование указанным участком 1 доллар США в год для строительства зданий Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, резиденции Посла, квартир сотрудников Посольства и иных вспомогательных строений».













Важный момент: китайские строители пришли не на голое поле. Согласно тому же документу участок не только должен был быть расположен вблизи от городских дорог, но и заранее оснащен оборудованием подачи воды, электроэнергии, газа, отопления и связи. «Вышеуказанное оборудование должно быть подведено к красной линии земельного участка в течение 18 месяцев со дня его предоставления, при этом все необходимые расходы несет Белорусская Сторона», — такие вот условия.









И чтобы не возникало вопросов, сразу расскажем, что же взамен получила наша страна в Пекине: «Китайская Сторона предоставляет Белорусской Стороне в долгосрочную аренду сроком на 70 лет постройки и прилегающий к ним земельный участок, расположенные по адресу: г. Пекин, ул. Жи Тань Лу, Дун И Цзе, 1 (площадь зданий — 1961 квадратный метр, площадь земельного участка — 4797 квадратных метров), с установлением арендной платы за пользование указанными постройками и земельным участком 1 доллар США в год для размещения Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике. Белорусская Сторона может использовать вышеуказанные постройки и земельный участок для размещения Посольства, резиденции Посла и квартир сотрудников Посольства».











Масштабы китайской стройки на белорусской земле действительно впечатляют. Как и скорость. И пускай простенки пока не заполнены, но подготовить площадку и залить столько бетона, создав скелет здания, всего за полтора года дорогого стоит. Отыскать паспорт объекта, чтобы узнать, когда же дело будет закончено, нам не удалось (может, эта информация и есть, но приведена на китайском), но что-то подсказывает, что долгостроем этот комплекс зданий не станет.







Если отступлений от рендеров не будет, то в итоге здания предстанут перед нами такими