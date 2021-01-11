ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

$1 в год за аренду земли. Как продвигается строительство посольства Китая на проспекте Победителей

11.01.2021 15:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

С середины июля 2019 года возле ТЦ «Замок» идет большая, нет — огромная стройка. На площади в полтора гектара за серым металлическим забором возводится китайский «город». Официально — здание посольства дружественной страны, но если в остальных «дипломатических» случаях мы привыкли видеть пусть и масштабную, но одинокую постройку на клочке белорусской земли, то в данном варианте на проспекте Победителей формируется целый комплекс зданий, в котором также нашлось место для жилья сотрудникам.

в год за аренду земли. Как продвигается строительство посольства Китая на проспекте Победителей

О том, что каждая из стран выделит другой по участку в своей столице для размещения посольств, было договорено еще давным-давно — в марте 2010 года, между сторонами было подписано соответствующее соглашение, в силу оно вступило в ноябре того же года. «Визит (Си Цзиньпина. — Прим. Onliner) прошел в теплой, дружественной и конструктивной атмосфере. Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также актуальных проблемах региональной и международной повесток дня», — сообщалось много лет назад о результатах встречи сторон, на которой обсуждались многие вопросы.

в год за аренду земли. Как продвигается строительство посольства Китая на проспекте Победителей

На каких же условиях Китай получил белорусскую землю? Так, статья №1 Соглашения гласит: «Белорусская Сторона предоставляет Китайской Стороне в долгосрочную аренду сроком на 70 лет земельный участок площадью 15 000 квадратных метров, расположенный по адресу: г. Минск, проспект Победителей — ул. Орловская, с установлением арендной платы за пользование указанным участком 1 доллар США в год для строительства зданий Посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, резиденции Посла, квартир сотрудников Посольства и иных вспомогательных строений».






Важный момент: китайские строители пришли не на голое поле. Согласно тому же документу участок не только должен был быть расположен вблизи от городских дорог, но и заранее оснащен оборудованием подачи воды, электроэнергии, газа, отопления и связи. «Вышеуказанное оборудование должно быть подведено к красной линии земельного участка в течение 18 месяцев со дня его предоставления, при этом все необходимые расходы несет Белорусская Сторона», — такие вот условия.

в год за аренду земли. Как продвигается строительство посольства Китая на проспекте Победителей
в год за аренду земли. Как продвигается строительство посольства Китая на проспекте Победителей

И чтобы не возникало вопросов, сразу расскажем, что же взамен получила наша страна в Пекине: «Китайская Сторона предоставляет Белорусской Стороне в долгосрочную аренду сроком на 70 лет постройки и прилегающий к ним земельный участок, расположенные по адресу: г. Пекин, ул. Жи Тань Лу, Дун И Цзе, 1 (площадь зданий — 1961 квадратный метр, площадь земельного участка — 4797 квадратных метров), с установлением арендной платы за пользование указанными постройками и земельным участком 1 доллар США в год для размещения Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике. Белорусская Сторона может использовать вышеуказанные постройки и земельный участок для размещения Посольства, резиденции Посла и квартир сотрудников Посольства».





Масштабы китайской стройки на белорусской земле действительно впечатляют. Как и скорость. И пускай простенки пока не заполнены, но  подготовить площадку и залить столько бетона, создав скелет здания, всего за полтора года дорогого стоит. Отыскать паспорт объекта, чтобы узнать, когда же дело будет закончено, нам не удалось (может, эта информация и есть, но приведена на китайском), но что-то подсказывает, что долгостроем этот комплекс зданий не станет.

в год за аренду земли. Как продвигается строительство посольства Китая на проспекте Победителей
в год за аренду земли. Как продвигается строительство посольства Китая на проспекте Победителей
Если отступлений от рендеров не будет, то в итоге здания предстанут перед нами такими

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С середины июля 2019 года возле ТЦ «Замок» идет большая, нет — огромная стройка. На площади в полтора гектара за серым металлическим забором возводится китайский...
 
Новости дня
Новости разные
 
три ведущих военных державы испытают новые бомбардировщики в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by