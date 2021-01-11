Власти рассказали, где в 2021 году в Минске вырастут многоэтажки

Источник материала: Onliner

В 2021 г. в столице планируют возвести примерно 600 тыс. кв. м. жилья. В Мингорисполкоме рассказали, где будут располагаться основные стройплощадки для возведения многоэтажек: это территории в границах ул. Шаранговича — Горецкого — Рафиева, Шишкина — Кулешова, микрорайоны Лошица, Чижовка, а также комплекс «Минск Мир». Мануал по стройкам Минска публикует агентство «Минск-Новости» .

«Минск Мир»





Сейчас на разных стадиях строительства в «Минск Мире» находятся 58 многоквартирных домов. Там же возводят второй детский сад, школу, прокладывают шесть новых улиц. Со стороны комплекса продолжается строительство многоуровневой развязки на пересечении ул. Аэродромной — Жуковского.

Проект застройки территории всего комплекса рассчитан до 2027 г. В целом в «Минск Мире» появится более 2 млн квадратов жилья. К нему возведут и необходимые социальные объекты: по проекту здесь должно быть 13 детских садов, 7 школ, две взрослые и одна детская поликлиника. Уже дан старт стройке Международного финансового центра, который появится в центре комплекса.

Сокол





Большие планы по строительству и на этой территории, причем речь идет как о многоквартирном жилье, так и о блокированных усадебных домах.

В нынешнем году приступят к возведению нового квартала. На 10 га намечено построить девять 9- и 10-этажных домов в индустриальном исполнении, в каждом — два или три подъезда. Жилье будет рассчитано примерно на 2300 жителей. Квартиры планируют предоставлять очередникам-минчанам.

В одной из многоэтажек в границах улиц Барамзиной — Березогорской — Киреева на первом этаже расположится современная амбулатория. Строительство этого дома стартует в феврале. Власти Октябрьского района обещают, что медицинский объект будет приличным по площади, в нем смогут разместиться все врачи-специалисты, а также рентгенологическое отделение.

В 2021-м завершается возведение квартала из 82 одно- и двухквартирных блокированных домов для многодетных минчан. Первую очередь (23 дома) планируют заселить в марте, весь квартал — не позднее осени следующего года.

Помимо жилья, в ближайших планах строительство в Соколе третьего детского сада на 230 мест и второй школы на 790 учеников.

Лошица

Продолжается освоение Лошицы-9, где сейчас возводится одна из высоток, еще одна ожидает своей очереди. Также в этом микрорайоне идет строительство школы, предполагается, что объект откроется в сентябре. Намечен по проекту и детский сад.

Активно застраивается микрорайон Лошица-8, который разделен на две части.



Изображение: ГП «Институт «Военпроект»

Изображение: ГП «Институт «Военпроект»

В Лошице-8.1 и 8.2 будет 11 домов площадью около 150 тыс. кв. м для нуждающихся горожан. Жилые здания по проекту располагаются четырьмя группами с полузамкнутыми дворами. Дома запланированы в панельном исполнении, но некоторые многоэтажки будут иметь монолитную вставку, что разнообразит архитектуру жилой застройки. На нижних этажах таких высоток расположатся объекты обслуживания, например парикмахерская и отделение банка. В будущем здесь появятся детский сад на 230 мест и школа на 1020 учащихся.

Началось и освоение Лошицы-7 в границах Игуменского тракта — 3-го кольца — ул. В. Оловникова. Здесь возведут пять жилых домов. Здания, прилегающие к Игуменскому тракту, будут в монолитном исполнении. Помимо жилья, на окраине территории запланирован многоуровневый паркинг на 500 машино-мест, а в центре микрорайона — детский сад на 140 мест.

В дальнейшем Лошица прирастет микрорайонами №5 и 10.

Поселок тракторозаводцев





Стартовал экспериментальный проект по преображению территории ул. Клумова — Стахановской — Чеботарева — Щербакова, где раньше располагались двухэтажные дома послевоенной застройки.

Вскоре здесь вырастут три жилых дома, в которых будет 251 квартира — практически поровну двух- и трехкомнатных. Особенность жилья — электроотопление и горячее водоснабжение комплекса. В домах на уровне первого этажа будут открытые паркинги для хранения личного транспорта жителей. Завершение строительства ожидается в 2022 г. Квартиры здесь приобретут нуждающиеся граждане.

Комплекс «Малая Родина»

На бывшей территории воинской части в границах ул. Крупской — Шишкина — Кулешова разместятся девять домов на 1624 квартиры, детский сад на 210 мест, многоуровневые автостоянки. Застройку дополнит торговый комплекс с паркингом и объектами бытового обслуживания населения.

Два дома и паркинг уже введены в эксплуатацию в 2020-м, еще две многоэтажки близки ко вводу, на днях стартует возведение еще одного дома — пятого по счету. Строится и торгово-обслуживающий комплекс.

Чижовка-6а и Чижовка-6

Эти новые микрорайоны разместятся в границах ул. Уборевича, Чижевских и Корзюки. В Чижовке-6а планируется построить восемь высоток. На завершающем этапе возведения находятся четыре многоквартирных дома, ведутся работы и на остальных. В Чижовке-6 будет пять домов. Проект включает также строительство детского сада и многоуровневых гаражей-стоянок.

Ангарская — Магнитная





В этом году начнется освоение освобожденной территории площадью более 8 га. Процесс намечен в несколько очередей и будет привязан к техническим возможностям существующих инженерных сетей, а также к строительству необходимых коммуникаций.

Жилье запланировано в конструкциях МАПИДа, причем задействуют сразу три серии. Всего предстоит построить восемь жилых зданий: пять 19-этажных высоток, два дома в 14—16 этажей и один 10-этажный. В общей сложности здесь будет без малого 1200 квартир.

Помимо этого, предусмотрено строительство двух многоуровневых открытых автостоянок на 292 машино-места каждая.

В районе ул. Уборевича

Ранее на месте усадебной застройки в границах ул. Старобинской — Копыльской уже были возведены два дома и два паркинга. А в границах ул. Столбцовской — Копыльской — три жилых здания и паркинг на 300 мест.

Теперь проектируется еще одна жилая группа в квартале ул. Клецкой —Уборевича, а УКС Заводского района параллельно приступил к отселению их жильцов. Возможно, застройка начнется не в этом году, но в 2021-м будет идти подготовка территории.

Сухарево

Продолжится застройка и на месте бывшей деревни Сухарево, а точнее в границах ул. Шаранговича — Горецкого — Рафиева, где предполагается снос некоторых усадебных домов и возведение многоэтажек. Для нового жилья понадобятся и объекты обслуживания. По проекту намечается возвести между ул. Семеняко и Горецкого детский сад и торговый центр, между ул. Академика Карского и Маршала Лосика — детскую поликлинику, в районе ул. Кузнечной — школу с бассейном.

Смолевичи





В 2020 г. в городе-спутнике для минчан введен в эксплуатацию жилой дом на 192 квартиры. Начато строительство еще трех многоэтажек на 258 квартир. В 2021-м освоение нового квартала для минчан продолжится. На данной территории предусмотрено строительство 19 жилых домов общей площадью около 146 тыс. кв. м на 2200 квартир, двух детских садов и средней школы.

Что еще

Помимо территории бывшего аэропорта, где возводится «Минск Мир», активно осваиваются и другие инвестиционные площадки. Сдан первый дом на месте бывшей птицефабрики на ул. Нововиленской, еще три здания находятся в процессе строительства. Почти вырос первый дом на месте фарфорового завода. Идут подготовительные работы на ул. Красной, где ранее был троллейбусный парк.