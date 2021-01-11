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В Березе мужчина разбил стекло в автобусе с милиционерами. Дело направлено в суд

11.01.2021 15:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прокуратура Березовского района направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, которому инкриминировано хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождавшиеся повреждением чужого имущества. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

«Согласно материалам дела, мужчина 10 августа 2020 года на улице Ленина в Березе неустановленным предметом разбил боковое стекло в двигавшемся с работниками милиции автобусе МАЗ, чем причинил материальный ущерб на 270 рублей, — сообщили в прокуратуре. — Обвиняемый ранее не судим, женат, имеет постоянную работу. Совершение противоправного деяния связывает с влиянием толпы. Причиненный им ущерб возместил в полном объеме».

После изучения материалов дела в прокуратуре Березовского района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса — «Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство), — наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет».

Ранее избранную к мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

 
 
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Прокуратура Березовского района направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, которому инкриминировано хулиганство, то есть умышленные...
 
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