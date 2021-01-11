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Зимнее волшебство и незнакомые образы столичных улиц и проспектов. Показываем две уникальные выставки белорусских художников
Источник материала: СТВ
Огни большого города и зимушка-зима. Увидеть ее можно не только выглянув из окошка, но и заглянув в музей. Окунуться в живописный мир самой удивительной поры года предлагают на выставке в столичной художественной галерее. Здесь представлены работы белорусского народного художника Леонида Дмитриевича Щемелева. Зимняя живопись мастера пронизана сияющими цветами: синим, голубым, красным, оранжевым, желтым. Какие две уникальные выставки проходят в Минске, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Майя Овадинская, старший научный сотрудник Городской художественной галереи произведений Л. Д. Щемелева:
Леонид Дмитриевич очень любит зиму. Он родился и даже связал себя узами брака именно в эту пору года. На выставке около 15 работ самых различных жанров: портреты, натюрморты, пейзажи.
Майя Овадинская:
В этом временном промежутке уже можно заметить сформировавшийся стиль художника. «Белое солнце голубой зимы» – одна из самых полюбившихся минчанам картин. В ней использован прием так называемого северного сияния. Все картины художника подобраны по колористике. Помимо зимних пейзажей, можно увидеть натюрморты, исполненные в зимних тонах и приближенных к ней в оттенках.
Майя Овадинская:
Совсем скоро художник отметит очередной день рождения и к этому дню планируют приурочить следующую выставку. А пока в залах царит Ее Величество Зима.
Порадовала посетителей и художественная галерея Михаила Савицкого. Тут начинает работу выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Огни моего города». Она посвящена десятилетию Музея истории города Минска.
Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочных работ художественной галереи Михаила Савицкого:
Самыми старыми работами являются работы Владимира Стельмашонка – это его альбомные зарисовки: строительство проспекта.
Знакомый нам современный проспект Независимости предстанет в виде строящейся улицы, но уже с узнаваемым силуэтом.
Юлия Ковалева:
Работы знаменитых белорусских живописцев, народных художников Беларуси: Георгия Поплавского, Леонида Щемелева, Михаила Савицкого и других – можно тоже увидеть здесь.
Юлия Ковалева:
Своеобразная ретроспектива, где каждое десятилетие характеризуется достижениями и знаковыми для горожан событиями.
Выставка интересна и тем, что на ней можно познакомиться с документальным кино о нашей столице. Собрана уже большая коллекция, любой фильм можно посмотреть прямо в музейном пространстве.
Юлия Ковалева:
Минск, который мы не знали. Увидеть столицу со всех ракурсов, заглянуть в душу города и оценить богатое художественное наследие можно будет до 14 февраля. Так что успейте оценить незнакомые образы столичных улиц и проспектов, а также окунуться в зимнее волшебство.
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Зимнее волшебство и незнакомые образы столичных улиц и проспектов. Показываем две уникальные выставки белорусских художников
Огни большого города и зимушка-зима. Увидеть ее можно не только выглянув из окошка, но и заглянув в музей. Окунуться в живописный мир самой удивительной поры года...
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