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«Дети приобщаются к духовной традиции нашего народа». 200 ребят встретились с митрополитом Вениамином
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 200 детей приняли участие во встрече с митрополитом Вениамином в Свято-Духовом Кафедральном соборе в Минске в рамках проекта «Рождественская елка – наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столицу приехали ребята из районов, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это школьники из Брестской, Гомельской, Минской и Гродненской областей. Все они, кроме отличной учебы, радуют родителей успехами в музыке, спорте и науке. Ребята получили благословение от Патриаршего Экзарха. Многие из них подготовили художественные номера. Каждый юный участник программы получил сладкий подарок из рук священнослужителей.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Дмитрий Воронюк, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Сегодня же дети побывают в цирке. Их ждет новогоднее представление «В поисках волшебства». Ребята увидят творческую мастерскую Деда Мороза и станут персонажами приключенческих рассказов.
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«Дети приобщаются к духовной традиции нашего народа». 200 ребят встретились с митрополитом Вениамином
Новости Беларуси. 200 детей приняли участие во встрече с митрополитом Вениамином в Свято-Духовом Кафедральном соборе в Минске в рамках проекта «Рождественская елка...
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