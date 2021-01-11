Скульптор создает произведения искусства из металла в стиле стимпанк – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Скульптор Алексей Кашанов, известный также под творческим псевдонимом "Панкрат", создает произведения искусства из металла в стиле стимпанк с помощью самых простых инструментов.

Алексей в юности увлекался музыкой в жанре панк-рок, а стимпанк привлек его сначала из-за названия. После знакомства с работами в этом стиле скульптор решил создать что-то подобное.

"Первое, что было сделано в этом направлении, это такая рыбина, там уже болты были, шестерни, шурупы, колючая проволока, цепи. Мне понравился результат, и я решил продолжить движение в этом направлении", - рассказал Алексей.

Скульптор признается, что для работы использует простые инструменты: электросварку, болгарку, маску и молоток. А идеи для новых творений возникают "сумбурно". Подтолкнуть автора к созданию скульптуры может строчка из книги, куплет песни или яркое переживание. И, как только появляется время, мастер реализует задуманное.

В ноябре 2020 года Алексей Кашанов представил свои работы на персональной выставке, организовать которую предложили в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. В 2020 году скульптор уже выставлял там свои работы совместно с Союзом художников авангарда. В декабре 2020 года Алексей также принял участие в совместной выставке в музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге.