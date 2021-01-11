Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв ― Sputnik. РСЗО "Флейта" получила новый вариант пусковой установки, оснащенной 16 направляющими калибром 122-мм, говорится на официальной странице предприятия "Белспецвнештехника" (БСВТ) в Facebook.

Белорусские оружейники отметили, что дальность стрельбы реактивных снарядов нового варианта установки составляет около 40 километров.

В прошлом году на коллегии Госкомвоенпрома в белорусской столице презентовали РСЗО "Флейта" с 80 направляющими для НАР С-8 (калибр 80-мм). Подготовка к залпу у реактивной системы залпового огня занимает всего 30 секунд.

"Благодаря высокой автоматизации процессов управления, боевая машина РСЗО "Флейта" 80 – 122 способна вести стрельбу автономно на основе данных по цели введенных командиром", - отметили в БСВТ.

В минувшем году расчет РСЗО "Флейта" принял участие в торжественном параде, посвященном 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне в Минске.

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