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Белорусская "Флейта" получила новый калибр 122-мм
11.01.2021 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв ― Sputnik. РСЗО "Флейта" получила новый вариант пусковой установки, оснащенной 16 направляющими калибром 122-мм, говорится на официальной странице предприятия "Белспецвнештехника" (БСВТ) в Facebook.
© Sputnik / Павел Лисицын
Белорусские оружейники отметили, что дальность стрельбы реактивных снарядов нового варианта установки составляет около 40 километров.
В прошлом году на коллегии Госкомвоенпрома в белорусской столице
"Благодаря высокой автоматизации процессов управления, боевая машина РСЗО "Флейта" 80 – 122 способна вести стрельбу автономно на основе данных по цели введенных командиром", - отметили в БСВТ.
В минувшем году расчет РСЗО "Флейта" принял участие в торжественном параде, посвященном 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне в Минске.
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