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Белорусская "Флейта" получила новый калибр 122-мм

11.01.2021 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв ― Sputnik. РСЗО "Флейта" получила новый вариант пусковой установки, оснащенной 16 направляющими калибром 122-мм, говорится на официальной странице предприятия "Белспецвнештехника" (БСВТ) в Facebook.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Белорусские оружейники отметили, что дальность стрельбы реактивных снарядов нового варианта установки составляет около 40 километров.

В прошлом году на коллегии Госкомвоенпрома в белорусской столице презентовали РСЗО "Флейта" с 80 направляющими для НАР С-8 (калибр 80-мм). Подготовка к залпу у реактивной системы залпового огня занимает всего 30 секунд.

"Благодаря высокой автоматизации процессов управления, боевая машина РСЗО "Флейта" 80 – 122 способна вести стрельбу автономно на основе данных по цели введенных командиром", - отметили в БСВТ.

В минувшем году расчет РСЗО "Флейта" принял участие в торжественном параде, посвященном 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Реактивная система залпового огня белорусского производства получила новейшую модификацию, которая увеличила ее огневую мощь.
 
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