Видеофакт: картины на заснеженном хоккейном корте

Источник материала: Sputnik Беларусь

Уже вторую зиму Леонид Валитов, массажист по профессии, но художник по призванию, радует своих соседей гигантскими рисунками на хоккейном корте. Для создания снежных картин мужчина использует всего два предмета: рисунок и лопату.

Леонид создает эскизы в фотошопе, делает разметку, а затем переносит ее на корт. Ради своего хобби он даже жертвует сном: мужчина рисует картины ночью, поскольку в такое время на корте безлюдно. Снег ложится ровным слоем, что значительно упрощает процесс. Работа над одним стандартным рисунком занимает до пяти часов.

"Началось с того, что я гулял январским снежным вечером, падал такой же снег, как сегодня. Я увидел, что корт покрыт ровным слоем снега. Это очень вдохновило меня. Я посмотрел, что у входа на корт лежит лопата, и я подумал: "А почему бы не нарисовать что-нибудь большое, а потом посмотреть на это сверху?", - рассказал художник.

Так и появилась первая работа: в январе минувшего года мужчина нарисовал на корте большие цифры "2020".

"После первых же рисунков я увидел, что соседи очень заинтересовались этим, поскольку они видят со своих окон эти рисунки и это поднимает им настроение. Они делятся своим восторгом в комментариях, хвалят – это очень приятно, это очень греет сердце, душу и вдохновляет на дальнейшее продолжение творчества такого", - отметил Леонид.

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