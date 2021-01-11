Отечество – как мы его понимаем

Источник материала: Sputnik Беларусь

Треклятый ковид не дал нам завершить год так, как мы делаем уже несколько лет: собираемся с белорусскими коллегами-журналистами своим сообществом, "Друзьями-Сябрами", награждаем друг дружку разными значками да дружескими приветствиями.

Застолье наше обильно и символично: тут и огненная вода из Беловежской пущи, и золотистый нектар благодатного полуострова, возвратившегося в родную гавань, и арака из Владикавказа, и коньяк из Еревана. Потому что в сябры мы всех принимаем, кто, конечно, с понятием. С душой. Друзья, понятно, откликаются. В долгу не остаются.

Закусываем мы чем бог послал: нередко он указует дорогу на Комаровку, на тот минский рынок, где сало нежится под бочком у домашней колбасы. А иной раз найдет на нас стихия многовекторности. Мы заваливаемся гурьбой в какой-нибудь наимоднейший евроресторан, да под красное, полнотелое, что фрязин давил, из того племени, что Кремль строили, заказываем отечественных бифштексов, легкой прожарочки.

Какое отечество имеется в виду? Да Александр же Григорьевич сказал, как отрезал: одно оно, от Бреста до Сахалина! Все слыхали? Наливай! Под Сахалин, кстати, можно и гребешка.

Мы ж знаем: там, повыше Сахалина, еще и Камчатка есть. Были и там: оторопели сначала в Долине гейзеров, думали – удивительней не бывает. В душе все песня вертелась, причем у всех почти, невольно: "Вечный покой сердце вряд ли обрадует…" Наше отечественное кино "Земля Санникова"-то там снимали.

А потом раз – и мы на кальдере Узона. Это вообще Венера с Марсом! И из дырки в разноцветной, как таджикский ковер, почве густой дымок клубится, уносимый ветром: так вот он где, паровозик, что землю крутит. Потом на вулкан полезли, когда вернулись, чуть живые, сели, достали сигары и вейпы, сами задымили не хуже мутновских фумарол. И кто-то сказал: да, ширь тут у вас. "Не у "вас", а у нас, у нас у всех. Государство-то союзное". "Это да", – ответ такой, с дымком, с размышлением. И помолчали. Тишина, только ноги гудели.

А иной раз приедет молодежь, больше почему-то девчата, что меня вполне устраивает, просто интересно, почему везде в журналистике их теперь больше. Для них у нас есть совместные школы, курсы профессиональные. Отличники едут Москву посмотреть. И многие, что меня лично удивляет и гневит, первый раз в столице России. Да что столице – в Смоленске делегация побывала. Так и там они были первый раз! В каком-нить польском захолустье по сто раз, то трусики купить, то насчет трудоустройства провентилировать.

Конечно, Москва она и слезам не верит, и бьет с носка. Всякое бывает. Но смотрю я на молодых, что учатся у нас. И музей-квартиру Булгакова легко отыщут, и насчет одежки у них порядок, духами и туманами дышат, и про Полоцкое княжество не забыли, и Минск им родной, себя не теряют, но как же Россия-то им на пользу, даже труды ее и неудобья!

Неохота про политиканство, но повторю любимую свою формулу, с которой не сойду и не подвинусь: я понимаю, как сохранит Беларусь самобытность, судьбу и счастье в тесном единстве с Россией. А в одиночку или с этими проевропейскими маломерками и их блудливыми, великими в лицемерии хозяевами – не понимаю. Все, не буду больше про политику.

Расскажу про завод: мы ж не только по природным заповедникам да литературным мосткам – мы и на производствах бываем. Тут российско-белорусский спутник строят, тут… тонкую пластиковую пленку, в которую продукты хорошо заворачивать. Но для этого места завод вполне градообразующее предприятие. Конечно, в советское время тут 800 человек работало. Сейчас 80. И раньше пленка-то эта чуть не в каждом советском конденсаторе важную роль играла. Теперь конденсатор китайский… ладно, не о том речь. А о том, что если бы не сырье из Беларуси, то совсем бы завод пропал. А он работает! И 80 семей кормит. И, между прочим, прибыль имеет. Бьется за каждый квадратный сантиметр этой своей тонюсенькой пленки, что осталась от могучей кооперации. Как там белорусов встречали! Как родных!

Почему я это вспомнил? Потому что из всего, что медийное пространство высветило в тревожном белорусском августе, самое нелепое для меня лично было то, как собрались бастовать рабочие завода, продукция которого почти вся уходит в Россию. Нет, я понимаю, что зарплату можно и нужно повышать, а требовать того – святое право, но ведь если эту связь разорвать, вы по миру пойдете, а нам, матерясь и чертыхаясь, самим придется колесные пары клепать. Мы склепаем. А зачем?

Кому выгодно разгромить Беларусь так, как громят сейчас Украину? И с кого тогда вы, уважаемые наши поставщики чрезвычайно стратегических мостов с подвесками, будете зарплату требовать? С агитаторов, что меж вами вьются и про "многовекторность" втирают? Так их след простынет, будьте уверены. Вон Украине, едва похолодало, даже реверсивного газа Европа не обещает, самим мало.

В общем, год выдался – не скучали точно. Но уж и подумать есть над чем. Хоть с сигаркой, хоть без: как сблизить отечество от Бреста до Сахалина не только на словах?

Год годом, ковид ковидом, протесты протестами, штука малоприятная, но худа без добра не бывает, выводы делать помогает. В трудную минуту Россия Беларусь поддержала. Все договоры и обещания выполнила. И вакцину будем совместно от короновируса выпускать. И количество мест в вузах России решили увеличить под белорусских абитуриентов, пока я текст писал.

Не сильно выпячивая это на передний план, но хозяйственники и чиновники обеих стран проделали гигантскую работу, которая как-то неуклюже называется "дорожными картами интеграции", но дело даже не в названии. Брал недавно интервью у Чрезвычайного и Полномочного посла России в Беларуси Дмитрия Федоровича Мезенцева. Он считает, что ответ на всеобъемлющие предложения по расширению и ускорению интеграции сейчас за белорусской стороной.

Согласен.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции