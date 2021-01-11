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Фабрика погибших микроавтобусов: история завода РАФ

11.01.2021 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

История РАФа берет свое начало с 1949 года, когда на базе Рижского авторемонтного завода, производившего автобусные кузова, было создано предприятие "Ригас Аутобусу Фабрика" (RAF), передает Sputnik Эстония. Спустя шесть лет из ворот предприятия выехал грузовой автобус, созданный на шасси ГАЗ-51, — 22-местный РАФ-251. Эти автобусы производились с 1955 по 1958 годы.

© Sputnik Роман Шантар
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Первый микроавтобус РАФ был произведен в 1957 году, он был построен на агрегатах "Победы", однако конструкция вызвала много нареканий, и спустя год на них начали устанавливать двигатель от ГАЗ-21.

Самый известный "рафик" — РАФ-2203 — был построен в 1967 году. Он имел в своей основе базу и двигатель от уже более поздней "Волги" — ГАЗ-24. На базе этого автомобиля было построено множество различных модификаций, включая реанимобили.

С распадом Союза и завершением периода плановой экономики производство на заводе было закрыто.

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Производство микроавтобусов на гремевшем на весь СССР рижском заводе РАФ было остановлено почти 20 лет назад. Sputnik собрал уникальные кадры работы предприятия.
 
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