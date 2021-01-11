Фабрика погибших микроавтобусов: история завода РАФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

История РАФа берет свое начало с 1949 года, когда на базе Рижского авторемонтного завода, производившего автобусные кузова, было создано предприятие "Ригас Аутобусу Фабрика" (RAF), передает Sputnik Эстония . Спустя шесть лет из ворот предприятия выехал грузовой автобус, созданный на шасси ГАЗ-51, — 22-местный РАФ-251. Эти автобусы производились с 1955 по 1958 годы.

Первый микроавтобус РАФ был произведен в 1957 году, он был построен на агрегатах "Победы", однако конструкция вызвала много нареканий, и спустя год на них начали устанавливать двигатель от ГАЗ-21.

Самый известный "рафик" — РАФ-2203 — был построен в 1967 году. Он имел в своей основе базу и двигатель от уже более поздней "Волги" — ГАЗ-24. На базе этого автомобиля было построено множество различных модификаций, включая реанимобили.

С распадом Союза и завершением периода плановой экономики производство на заводе было закрыто.

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