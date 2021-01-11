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Минприроды: радиационная обстановка в районе БелАЭС остается стабильной

11.01.2021 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,11 янв – Sputnik. Радиационная обстановка в районе БелАЭС остается стабильной, рассказал на пресс-конференции начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко.

© Sputnik
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"В зоне Белорусской атомной электростанции действует 10 автоматических пунктов измерений, от которых мы получаем данные каждые 10 минут. Причем это данные как измерений мощности дозы гамма-излучения, так и климатические датчики, на основании данных которых мы можем судить о содержании радионуклидов в воздухе", – пояснил Коваленко.

Он добавил, что в течение всего 2020 года ситуация в этой зоне была стабильной.

В районе станции с 2016 года были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях, три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре – мониторинга почв.

Коваленко отметил, что отклонений от значений, которые специалисты получали раньше, зафиксировано не было.

Энергетический пуск БелАЭС состоялся 7 ноября. Торжественную церемонию посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь в этот день стала атомной державой. Ранее турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй – годом позже.

 
Теги: Минск
 
 
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В районе станции организованы пункты отбора проб аэрозолей, вод и почв. Специалисты не зафиксировали отклонений от тех значений, которые получали до пуска БелАЭС.
 
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