Минприроды: радиационная обстановка в районе БелАЭС остается стабильной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК,11 янв – Sputnik. Радиационная обстановка в районе БелАЭС остается стабильной, рассказал на пресс-конференции начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко.

"В зоне Белорусской атомной электростанции действует 10 автоматических пунктов измерений, от которых мы получаем данные каждые 10 минут. Причем это данные как измерений мощности дозы гамма-излучения, так и климатические датчики, на основании данных которых мы можем судить о содержании радионуклидов в воздухе", – пояснил Коваленко.

Он добавил, что в течение всего 2020 года ситуация в этой зоне была стабильной.

В районе станции с 2016 года были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях, три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре – мониторинга почв.

Коваленко отметил, что отклонений от значений, которые специалисты получали раньше, зафиксировано не было.

Энергетический пуск БелАЭС состоялся 7 ноября. Торжественную церемонию посетил глава государства Александр Лукашенко, который заявил, что Беларусь в этот день стала атомной державой. Ранее турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй – годом позже.