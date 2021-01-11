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Число действующих нефтегазовых буровых в мире упало до минимума в 2020г - Baker Hughes

11.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2020 году упало до минимума с момента начала ведения расчетов в 1975 году, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.


 

Показатель опустился до 1352 по сравнению с 2177 в 2019 году.

В декабре общемировое количество работающих буровых увеличилось до 1104 против 1074 в предшествующий месяц. Декабрьский показатель был на 939 ниже уровня за тот же месяц 2019 года.

В США количество действующих установок в прошлом месяце увеличилось на 29 относительно ноября и составило 339, в Канаде - на 5, до 100.

Количество работающих буровых за минувший месяц в Европе уменьшилось на пять (до 97), в Африке - на 10 (до 53, что является минимумом с июня 2006 года). Между тем показатель вырос на Ближнем Востоке - на три (до 242), в Латинской Америке - на восемь (до 109). В Азиатско-Тихоокеанском регионе их число не изменилось - 164 (самый низкий уровень с марта 2002 года).

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд. Предыдущий рекордный минимум в 1457 буровых был установлен по итогам 1999 года. Исторический максимум был достигнут в 1981 году - 5624 установки.
 
 
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Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2020 году упало до минимума с момента начала ведения расчетов в 1975 году,...
 
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