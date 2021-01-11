Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии КНДР

Источник материала: СТВ

Новости КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Избрание состоялось на 8-м съезде партии в Пхеньяне после того, как было принято решение переименовать Исполнительный политический совет в секретариат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Титул генерального секретаря ранее носил отец Ким Чен Ына – Ким Чен Ир. А еще раньше – основатель КНДР Ким Ир Сен. Кроме того, делегаты съезда утвердили изменения в уставе партии. Теперь съезды будут созываться раз в пять лет.