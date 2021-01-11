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Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии КНДР

11.01.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Избрание состоялось на 8-м съезде партии в Пхеньяне после того, как было принято решение переименовать Исполнительный политический совет в секретариат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии КНДР

Титул генерального секретаря ранее носил отец Ким Чен Ына – Ким Чен Ир. А еще раньше – основатель КНДР Ким Ир Сен. Кроме того, делегаты съезда утвердили изменения в уставе партии. Теперь съезды будут созываться раз в пять лет.  

Люди в материале: Ким Чен Ын, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен

 
 
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Новости КНДР. Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Избрание состоялось на 8-м съезде партии в Пхеньяне после того,...
 
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