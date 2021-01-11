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«Стараемся, чтобы им было хорошо». Как подворье монастыря стало местом реабилитации для тысяч мужчин?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня наша программа приехала на уникальное подворье Свято-Елисаветинского монастыря. Казалось бы, мы всего в 35 километрах от Минска, а здесь совершенно особая, отличная от мирской, атмосфера, сообщили в программе «
Яна Шипко, корреспондент:
Все начиналось 22 года назад. В деревне Лысая Гора, что в 35 километрах от Минска, монастырю выделили участок под подсобное хозяйство. Так, по сути, богом забытая деревня превратилась в развитое монастырское подворье. За это время оно стало местом реабилитации для тысяч братьев. Тех, кто оказался без крова, потерял себя в алкоголе или зависимости от наркотиков, да или просто нуждался в духовной поддержке – в помощи здесь не отказывают никому.
Валентин Ламыго, насельник мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:
Духовный центр притяжения и самое первое место, куда приводят новичков на подворье – это храм.
Валентин Ламыго:
С самого освящения храма братья круглосуточно вот уже много лет читают псалтырь. Нести такую вахту почетно и умиротворяюще.
Валентин Ламыго:
Перед иконой «Неупиваемая чаша» по традиции принято молиться об исцелении от пьянства, курения и других недугов.
Братьям здесь дают кров, обеспечивают едой, одеждой, лекарствами, всем необходимым. Если нужно, помогают с документами. Остаться можно хоть насовсем. Но зимой насельников особенно много. Тех, кто просто пришел переждать морозы, не осуждают. Например, алкоголь здесь строго запрещен, но если кто-то сорвался и захочет вернуться вновь, таких принимают снова и снова.
Монахиня Ермиония, старшая сестра швейной мастерской мужского подворья Свято-Елисаветинского монастыря:
А господь, вообще, всех сюда собирает, чтобы люди обратились к богу, потому что мы всегда думаем, что мы сами. На самом деле, господь нас ставит в такие условия, чтобы мы немножко вспомнили о нем и сказали: «господи, помилуй!» У братьев как раз такая ситуация. Люди жили в очень сложных ситуациях, им непросто в этом мире. Стараешься, чтобы им здесь было тепло. Но уже как получается. Стараемся, чтобы им было хорошо.
Матушка Ермиония – старшая на швейной мастерской. К представлениям, которые готовят братья своими силами, подход серьезный. Костюмы отшивают специально для каждого спектакля. Впрочем, без дела здесь сидеть не принято. У всех свое послушание – как у монахинь, так и у братьев.
Монахиня Ермиония:
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«Стараемся, чтобы им было хорошо». Как подворье монастыря стало местом реабилитации для тысяч мужчин?
Новости Беларуси. Сегодня наша программа приехала на уникальное подворье Свято-Елисаветинского монастыря. Казалось бы, мы всего в 35 километрах от Минска, а здесь...
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