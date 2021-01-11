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Flo вошло в топ-5 скачиваемых приложений в мире и США в 2020 году, игра Playtika - в десятке кассовых

11.01.2021 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская аналитическая фирма Apptopia представила рейтинги самых скачиваемых и прибыльных приложений и игр по итогам 2020 года. Об этом сообщает dev.by.

По данным компании, белорусское приложение для женского здоровья Flo стало пятым по популярности в мире и в США в категории Health & Fitness Apps, набрав 32 млн и 7,06 млн загрузок соответственно.


Также Flo заняло 9 место среди самых доходных приложений по миру в этой категории.


Помимо этого, в топ лучших игр по версии Apptopia попало социальное онлайн-казино Slotomania от Playtika. Игра заработала 149 млн долларов — и 8 место в списке самых прибыльных игр США за 2020 год.


 
 
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Американская аналитическая фирма Apptopia представила рейтинги самых скачиваемых и прибыльных приложений и игр по итогам 2020 года.
 
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