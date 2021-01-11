«В полном недоумении». Фонд спортивной солидарности - о встрече Фазеля с Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Глава IIHF Рене Фазель прилетел сегодня в Минск, чтобы обсудить с Александром Лукашенко предстоящий чемпионат мира по хоккею ( вот о чем шел разговор ). На их встречу отреагировал Белорусский фонд спортивной солидарности, поддерживающий спортсменов, пострадавших после выборов.



Фото: president.gov.by

«BSSF находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко. То радушие и теплота, с которыми господин Фазель вел переговоры с господином Лукашенко создавали впечатление, что встреча проходит не в стране, где за последние четыре месяца более 30 000 человек побывали в тюрьме и где до сих пор порядка 170 политических заключенных находятся за решеткой.

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BSSF призывает руководство IIHF уважать белорусский народ и те страдания, которые пережили люди от режима Лукашенко. BSSF совместно со всем белорусским народом и мировым демократическим сообществом призывает IIHF:

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1. В ближайшие сроки объявить о невозможности проведения ЧМ в Беларуси по причине грубейшего нарушения прав человека и всех общечеловеческих принципов со стороны режима Лукашенко.

2. Провести расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя ФХБ Дмитрия Баскова

3. Провести расследования фактов давления на функционеров и игроков за их гражданскую позицию со стороны руководства ФХБ», — говорится в заявлении фонда.