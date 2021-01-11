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«В полном недоумении». Фонд спортивной солидарности - о встрече Фазеля с Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Глава IIHF Рене Фазель прилетел сегодня в Минск, чтобы обсудить с Александром Лукашенко предстоящий чемпионат мира по хоккею (
«BSSF находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко. То радушие и теплота, с которыми господин Фазель вел переговоры с господином Лукашенко создавали впечатление, что встреча проходит не в стране, где за последние четыре месяца более 30 000 человек побывали в тюрьме и где до сих пор порядка 170 политических заключенных находятся за решеткой.
2. Провести расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя ФХБ Дмитрия Баскова
3. Провести расследования фактов давления на функционеров и игроков за их гражданскую позицию со стороны руководства ФХБ», — говорится в заявлении фонда.
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Глава IIHF прилетел сегодня в Минск.
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