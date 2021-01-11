На Беларусь надвигаются двадцатиградусные морозы

Лучшая новость для белорусов за последние дни — выпавший снег. Минимум до конца месяца он подержится по всей стране.





Снег в Беларуси есть уже везде

В течение всех длинных рождественских выходных на юге и юго-западе Беларуси снега почти не было. Зато в центральной части страны его выпало с избытком.

К утру же понедельника снег лег по всей стране, рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

Теперь высота снежного покрова составляет в центральной и северной части Беларуси от 10 до 26 см, а на юго-западе — от 1 до 9 сантиметров. Больше всего снега в районе Борисова — там на метеостанции сугробы в 30 сантиметров.

«За прошедшие длинные выходные в Беларуси установился зимний характер погоды, который по осадкам соответствует текущему периоду календарного года, но температура пока выше климатической нормы», — сказал Беганский.

Идет большой мороз

Однако такая мягкая погода не будет иметь устойчивого характера. Постепенно к нам начнут поступать более прохладные воздушные массы.

В ближайшие дни погоду будет определять «система фронтов с Западной Европы. Начиная со среды, 13 января, в Беларуси снова прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега в большинстве районов страны. Снежный покров еще увеличится».

Конец недели и выходные ожидаются холодными — 15—17 января в Беларуси распространится воздушная масса арктического происхождения с тыловой части циклона.

«Не исключаем, — сказал Беганский, — что в отдельных районах по северо-востоку страны ночью температура понизится до минус 20 градусов и ниже. В целом вторая декада января прогнозируется ниже обычной для этого времени года на 1,3 градуса. Норма — минус 3 — минус 6».

В третьей декаде второго зимнего месяца ожидается неустойчивая погода со снегом, мокрым снегом и даже дождем в периоды оттепели. Так что, несмотря на существенное грядущее понижение температуры воздуха, синоптики полагают, что в целом январь не окажется холоднее обычного.

Для этого месяца климатическая норма — -4,4°С. Январь традиционно самый холодный месяц года в Беларуси. И в этом году такое о себе мнение он планирует оправдать, несмотря на то, что первая декада месяца выдалась теплой.

В 2020 году средняя температура воздуха в январе составила +1,1°С, что выше нормы на 5,5°С. Такой теплый январь отмечался впервые за всю историю метеонаблюдений. До этого рекорд принадлежал январю 2007 года со средней температурой +0,5°С.

Отвечая на вопрос, ждать ли лютых морозов в последнем месяце зимы, Александр Беганский отметил, что февраль в последние годы был больше весенним месяцем, чем зимним. Однако в этом году в связи с тем, что в ближайшие дни ожидается похолодание, возможно, что и в феврале мы еще застанем зиму.

Однако это вероятностный прогноз, так как, отметил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета, синоптики не делают предметных прогнозов дольше, чем на шесть дней.

Мы пережили самый теплый год за историю

Прошлая зима была аномально теплой, отметила начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга и фонда данных Белгидромета Наталья Клевец.

Средняя температура воздуха составила +1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градуса:

«Такой теплой зимы на территории Беларуси не отмечалось ни разу. Все три месяца были с положительными среднемесячными температурами воздуха (декабрь — +1,9°С, январь — +1,1°С, февраль — +1,6°С). Максимальная температура была зафиксирована на станции Дрогичин Брестской области 18 декабря — +12,8°С, минимальная — в Езерище Витебской области 8 февраля — -11,1°С. Самым теплым по сравнению с аналогичным месяцем был март, апрель и май оказались холоднее обычного».

Лето же было теплее обычного на 1,4 градуса со средней температурой +18,8 градуса. Июнь и август оказались теплее обычного, июль — близким к норме.

Очень теплой была осень прошлого года со средней температурой +9,7 градуса. Это на 3,7 градуса выше нормы. «Такой теплой осени на территории Беларуси не отмечалось ни разу», — подчеркнула Наталья Клевец.

2020 год в целом оказался самым теплым годом за историю метеонаблюдений, то есть с 1881 года. До прошлого года пальма первенства как у самого теплого была у 2019 года со среднегодовой температурой +8,8°С.

«Среднегодовая температура 2020 года была на 2,4 градуса выше нормы и составила около +9,2 градуса. Мы отмечаем два последовательных самых теплых года за всю историю метеонаблюдений в Беларуси», — подытожила специалист.