ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Литва готовит новый план блокировки электроэнергии с БелАЭС

11.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Литва готовит новый план блокировки электроэнергии с БелАЭС

  • 11.01.2021, 15:27
Литва готовит новый план блокировки электроэнергии с БелАЭС
Фото: ТАСС

Ускорится синхронизация в этом вопросе с Евросоюзом.

Литва намерена предпринять дополнительные меры по блокировке электроэнергии с БелАЭС. Ранее принятый закон фактически не работает. Об этом заявил министр энергетики соседней страны Дайнюс Кревис в интервью BNS.

По его словам, в министерстве проанализировали операции белорусских электростанций, потоки в Литву и другие страны Балтии. На основании этих данных ведомство пришло к выводу, что электроэнергия с БелАЭС все-таки попадает в Литву.

«Государственная служба регулирования энергетики — регулятор — совершенно ясно заявила, что электроэнергия, которая сегодня поступает в Литву, закупается у Беларуси, и закупается на Рижской бирже, нарушает закон. Вероятно, мы должны согласиться с тем, что регулирующий орган — это орган, который может оценивать и предоставлять юридическую и техническую экспертизу. Они предоставили такую экспертизу. Если бы они увидели соблюдение закона, вероятно, не было бы проблем с утверждением этой методологии», — сказал он.

Крейвис рассчитывает решить этот вопрос в рамках председательства Литвы и Балтийском совете министров, которое началось с 1 января.

Официально Литва не пропускает электроэнергию из Беларуси. Однако еще в прошлом году Латвия перенесла торговлю электроэнергией с литовской границы на российскую.

По словам Крейвиса, Литва намерена ускорить синхронизацию с ЕС.

«Между тем рабочая группа в министерстве представляет собой чисто техническую группу, целью которой является собрать лучших и самых талантливых технических специалистов из министерств и компаний и разработать такой важный план. Я считаю, что этот план, особенно в случае с проблемой БелАЭС, будет готов в конце января — начале февраля, и у нас уже будет весь план, согласованный между учреждениями, и мы сможем по нему действовать», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ускорится синхронизация в этом вопросе с Евросоюзом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by