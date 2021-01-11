Источник материала: Хартия'97

Продолжается DDoS атака на сайт Charter97.org 11.01.2021, 15:09

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В течение последних нескольких дней сайт Charter97.org подвергается регулярным атакам с сотни IP адресов из нескольких стран.

Начиная с 19 часов вчерашнего (10 января) дня техническая служба продолжает фиксировать большое количество вредоносных запросов. Эти запросы приходят из дата центров принадлежащих таким компаниям как Google, Amazon, Alibaba и DigitalOcean расположенных на территориях нескольких стран в том числе США, Индия, Китай, Германия и Тайланд.

Вредоносный трафик маскируется под поведение стандартного пользователя сайта, что затрудняет фильтрацию. В настоящее время работа сайта стабилизирована и происходит в штатном режиме.

Техническая служба приносит свои извинения за сбои в работе сайта и напоминает о том, что в случае, если основной сайт перестаёт быть доступным то можно воспользоваться мобильной АМП версией:

https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/









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Charter97.org следующим образом:



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РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



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