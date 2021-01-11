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Продолжается DDoS атака на сайт Charter97.org
Источник материала: Хартия'97
Продолжается DDoS атака на сайт Charter97.org
В течение последних нескольких дней сайт Charter97.org подвергается регулярным атакам с сотни IP адресов из нескольких стран.
Начиная с 19 часов вчерашнего (10 января) дня техническая служба продолжает фиксировать большое количество вредоносных запросов. Эти запросы приходят из дата центров принадлежащих таким компаниям как Google, Amazon, Alibaba и DigitalOcean расположенных на территориях нескольких стран в том числе США, Индия, Китай, Германия и Тайланд.
Вредоносный трафик маскируется под поведение стандартного пользователя сайта, что затрудняет фильтрацию. В настоящее время работа сайта стабилизирована и происходит в штатном режиме.
Техническая служба приносит свои извинения за сбои в работе сайта и напоминает о том, что в случае, если основной сайт перестаёт быть доступным то можно воспользоваться мобильной АМП версией:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение последних нескольких дней сайт Charter97.org подвергается регулярным атакам с сотни IP адресов из нескольких стран.
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