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Продолжается DDoS атака на сайт Charter97.org

11.01.2021 15:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Продолжается DDoS атака на сайт Charter97.org

  • 11.01.2021, 15:09
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Продолжается DDoS атака на сайт Charter97.org

В течение последних нескольких дней сайт Charter97.org подвергается регулярным атакам с сотни IP адресов из нескольких стран.

Начиная с 19 часов вчерашнего (10 января) дня техническая служба продолжает фиксировать большое количество вредоносных запросов. Эти запросы приходят из дата центров принадлежащих таким компаниям как Google, Amazon, Alibaba и DigitalOcean расположенных на территориях нескольких стран в том числе США, Индия, Китай, Германия и Тайланд.

Вредоносный трафик маскируется под поведение стандартного пользователя сайта, что затрудняет фильтрацию. В настоящее время работа сайта стабилизирована и происходит в штатном режиме.

Техническая служба приносит свои извинения за сбои в работе сайта и напоминает о том, что в случае, если основной сайт перестаёт быть доступным то можно воспользоваться мобильной АМП версией:

https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/



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В течение последних нескольких дней сайт Charter97.org подвергается регулярным атакам с сотни IP адресов из нескольких стран.
 
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