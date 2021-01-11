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Дональда Трампа вырезали из «Один дома 2». Его превратили в пустое место

11.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

После штурма Капитолия и бана в соцсетях фанаты фильмов «Один дома» с Маколеем Калкиным попросили убрать камео Дональда Трампа из второй части.

Сказано — сделано: другие фанаты превратили действующего президента США в невидимку, а его реплики просто вырезали. По итогу герой Маколея Калкина разговаривает с воздухом — выглядит странно, но многих вполне устроило.

Трампу быстро нашли замену — во-первых, Киану Ривз, которого все любят.

Во-вторых, Джо Байден — избранный президент США.

Действие «Один дома 2» проходило в Нью-Йорке. Главный герой, мальчик по имени Кевин, заселился в «Плазу», один из самых знаменитых отелей города. Тогда «Плаза» еще принадлежала Дональду Трампу.

Трамп разрешил провести съемки в «Плазе», только если сам появится в картине. Режиссер Крис Коламбус согласился. В фильме Кевин встречает Трампа и спрашивает, как пройти в лобби. Сцена понравилась фокус-группе, поэтому Коламбус оставил ее в финальной версии.

Сцена с Дональдом Трампом

Впрочем, появился альтернативный вариант сцены с Трампом.

 
 
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По итогу герой Маколея Калкина разговаривает с воздухом — выглядит странно, но многих вполне устроило.
 
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