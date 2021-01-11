Сколько Netflix тратит на производство контента? Цифры поражают

Источник материала: Onliner

С 2013 года стриминговый сервис Netflix занимается производством оригинального контента: заказывает и транслирует сериалы и фильмы. В первые годы компания тратила от $2,4 млрд до $4,9 млрд на производство. В 2021 году, по прогнозам аналитиков, объемы вложений вырастут до $19 млрд.

С таким прогнозом выступили специалисты Bankr. В прошлом году компания потратила на производство собственного контента $17,3 млрд.





Но Netflix стремится производить еще больше оригинальных шоу, собирается расширяться в Азии, а пандемия стимулирует рост числа подписчиков. Их число в 2020 году достигло 195 млн по всему миру.

Именно поэтому, по прогнозам аналитиков, новый год будет для компании очередным рекордом по бюджету на производство.



