|
Сколько Netflix тратит на производство контента? Цифры поражают
Источник материала: Onliner
С 2013 года стриминговый сервис Netflix занимается производством оригинального контента: заказывает и транслирует сериалы и фильмы. В первые годы компания тратила от $2,4 млрд до $4,9 млрд на производство. В 2021 году, по прогнозам аналитиков, объемы вложений вырастут до $19 млрд.
С таким прогнозом выступили специалисты Bankr. В прошлом году компания потратила на производство собственного контента $17,3 млрд.
Но Netflix стремится производить еще больше оригинальных шоу, собирается расширяться в Азии, а пандемия стимулирует рост числа подписчиков. Их число в 2020 году достигло 195 млн по всему миру.
Именно поэтому, по прогнозам аналитиков, новый год будет для компании очередным рекордом по бюджету на производство.
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2013 года стриминговый сервис Netflix занимается производством оригинального контента: заказывает и транслирует сериалы и фильмы. В первые годы компания тратила от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)