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Сколько Netflix тратит на производство контента? Цифры поражают

11.01.2021 15:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 2013 года стриминговый сервис Netflix занимается производством оригинального контента: заказывает и транслирует сериалы и фильмы. В первые годы компания тратила от $2,4 млрд до $4,9 млрд на производство. В 2021 году, по прогнозам аналитиков, объемы вложений вырастут до $19 млрд.

С таким прогнозом выступили специалисты Bankr. В прошлом году компания потратила на производство собственного контента $17,3 млрд.

Сколько Netflix тратит на производство контента? Цифры поражают

Но Netflix стремится производить еще больше оригинальных шоу, собирается расширяться в Азии, а пандемия стимулирует рост числа подписчиков. Их число в 2020 году достигло 195 млн по всему миру.

Именно поэтому, по прогнозам аналитиков, новый год будет для компании очередным рекордом по бюджету на производство.

Сколько Netflix тратит на производство контента? Цифры поражают

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С 2013 года стриминговый сервис Netflix занимается производством оригинального контента: заказывает и транслирует сериалы и фильмы. В первые годы компания тратила от...
 
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