Проверка слуха. Правда ли, что глава Нацбанка Павел Каллаур подал в отставку?

Источник материала: Onliner

Начиная с вечера среды и в течение длинных выходных появлялись слухи о том, что глава Национального банка Павел Каллаур подал в отставку и в ближайшее время покинет свой пост. Мол, это не первое прошение об отставке нынешнего главы Нацбанка. На место Каллаура якобы прочат заместителя председателя Илону Ледницкую, которую назначили на должность в июле прошлого года.

За официальным комментарием Onliner обратился в пресс-службу регулятора. Там опровергли информацию о том, что глава Нацбанка подал прошение об отставке.

— Это фейк, Павел Владимирович сегодня на работе, — отметили в пресс-службе.

Напомним, изменения в руководстве правления Национального банка случились в июле 2020 года . Тогда место зампреда Павла Каллаура заняла член правления, начальник главного управления регулирования банковских операций Илона Ледницкая, которая работает в Нацбанке больше 15 лет.

В этот же день Лукашенко продлил срок полномочий члена правления начальнику главного управления банковского надзора Елене Машниной. В правление вошли также начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

— Вы помните, что я просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики. При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Буквально в течение нескольких дней у нас состоится разговор и с правительством. Посмотрим, как они этим занимаются. Как можно так заниматься, контролировать ценообразование, а в то же время цены на некоторые товары (уже в СМИ проскальзывает) поднялись почти в два раза? — говорил Лукашенко во время назначения новых топ-чиновников.

После Петра Прокоповича, который занимал свой пост около 13 лет, Павел Каллаур является вторым «долгожителем» на посту главы Нацбанка. Напомним, он стал руководить главным банком страны в декабре 2014 года, когда пришел на смену Надежде Ермаковой, пробывшей в должности три года. За эти шесть лет Нацбанк смог добиться рекордно низкой инфляции и ставки рефинансирования. Кроме этого, регулятор смог постепенно либерализовать валютный рынок и взять курс на дедолларизацию экономики.

К слову, в 2019 году глава Нацбанка вносил предложения об изменении Банковского кодекса. В частности, Каллаур предлагал дать больше операционной независимости Нацбанку, а в качестве меры ответственности — норму, согласно которой правление Национального банка может быть отправлено в отставку в случае невыполнения в течение нескольких лет уровня прогнозируемой инфляции. Правда, изменения в Банковский кодекс так и не внесли.