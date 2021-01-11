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Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект

11.01.2021 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Елисейские поля в Париже превратятся в «необыкновенный сад». Правда, произойдет это только к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект

По мнению специалистов, легендарный проспект утратил свое великолепие за последние 30 лет. Многие французы видят Елисейские поля «изношенными», поэтому район нуждается в озеленении и уменьшении транспортного трафика.  

Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект

На реконструкцию планируют выделить 250 миллионов евро. Работы по перепланировке начнутся после проведения в Париже Олимпийских игр, которые намечены на лето 2024 года.  

Елисейские поля в Париже превратят в «необыкновенный сад». Смотрите, как будет выглядеть проспект

За 6 лет на проспекте создадут туннели из деревьев, а также дополнительные пешеходные зоны, под которые реконструируют половину нынешних автодорог. По словам специалистов, Елисейские поля станут «экологичными, желанными и инклюзивными».  

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Новости Франции. Елисейские поля в Париже превратятся в «необыкновенный сад». Правда, произойдет это только к 2030 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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